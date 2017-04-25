Форма поиска по сайту

25 апреля 2017, 12:15

Культура

Сказки Эллы Фицджеральд: о ком она пела свои песни

Имя Эллы Фицджеральд – пожалуй, первая ассоциация со словом "джаз". Голос в три октавы, легкость импровизации и неизменная улыбка – даже при исполнении самых печальных песен. И сердце, вмещавшее в себе огромный диапазон эмоций. В день рождения великой певицы m24.ru предлагает послушать ее ключевые песни и вспомнить истории из ее жизни.

Фото: ellafitzgerald.com

Веселая девчонка: A-Tisket A-Tasket

Песня A-Tisket A-Tasket принесла Элле Фицджеральд первую серьезную известность. Романтичная и дурашливая песенка о том, как лирическая героиня потеряла свою зелено-желтую корзинку, а мальчишка нашел ее и забрал себе, родилась из детской считалочки. Стихи написала сама Фицджеральд. Первая запись исполнения песни с оркестром Чика Уэбба, с которым она пела в начале своей карьеры, состоялась в 1938 году. Простые слова напевали в кафе, аптеках, на улицах и на кухнях.

В личной жизни певицы в это же время разворачивались события не столько романтические, сколько драматические: в 1941 году она вышла замуж за наркоторговца Берни Корнегэя. По понятным причинам брак распался через год, в 1942-м. В том же году Элла Фицджеральд появилась на большом экране в комедии "Загони их, ковбой!" Бада Эббота и Лу Костелло со своей коронной на тот момент песней A-Tisket A-Tasket. Скорее всего, совершенно разбитая внутри и абсолютно счастливая внешне.

Видео: YouTUBE/KODea100

Королева скэта: Lady be good

Песню Lady be good обычно считают песней Эллу Фицджеральд, однако это совсем не так. Когда Фицджеральд записала ее в 1947 году в период работы с лейблом Decca, песне было без малого четверть века – Джордж и Айра Гершвин написали ее в 1924 году для одноименного бродвейского мюзикла. Песня стала визитной карточкой Фицджеральд – к коротенькому тексту она напела потрясающий двухминутный скэт, в который вплела узнаваемые фразочки из A-Tisket A-Tasket, передав привет самой себе.

В том же 1947 году Фицджеральд вышла замуж во второй раз – за музыканта Рэя Брауна, с которым познакомилась годом ранее в совместном туре с джаз-бендом Диззи Гиллеспи. Супруги удочерили маленького сына сводной сестры Фицджеральд, которого назвали Рэем-младшим. Хотя брак не продлился долго, – Элла и Рэй развелись в 1953 году – они сохранили добрые дружеские отношения и продолжали музыкальное сотрудничество.

[html][/html]
Видео: YouTUBE/George Kaplan

Торжествующая женщина: Cry me a river

"Давай, лей по мне слезы, как я лила их по тебе". Этот гимн отомщенного женского самолюбия традиционно принято считать песней Фицджеральд, но известной ее сделала другая женщина. Актриса и певица Джули Лондон исполнила Cry me a river в 1955 году. После нее реки слез в студиях и на концертах проливали Ширли Бейси, Энни Фрателлини, Дина Вашингтон – у каждой была история, которую можно было впеть в незамысловатые и красивые строчки. Фицджеральд взяла слово в 1961-м, когда еще были живы воспоминания о парне, который стал ее третьим мужем, обманул и исчез.

С молодым норвежцем Тором Эйнаром Ларсеном она познакомилась в 1957 году, быстро увлеклась, обустроила хорошенькую квартиру в Осло для них двоих. Брак с Ларсеном распался, когда выяснилось, что он не прекрасный скандинавский принц, а обыкновенный воришка. Тора Эйнара приговорили к пяти месяцам принудительных работ в Швеции, где, как оказалось, он обокрал свою предыдущую пассию, а Элла вернулась в Америку.

[html][/html]
Видео: YouTUBE/bretodeau

Дочь бедных кварталов: Summertime

Песня Summertime, один из самых красивых джазовых стандартов, пришла в поп-культуру из оперы Джорджа Гершвина "Порги и Бесс". Одна из героинь, жена рыбака Клара поет эту красивую и грустную колыбельную своему малышу: "Твой папочка богат, твоя мамочка хорошо выглядит, так что – тсс, мой маленький, не плачь". Разумеется, папочка беден, а мамочка одета в свое единственное платье и у нее нет денег даже на губную помаду. О том, что такое бедная жизнь, Элла Фицджеральд знала не только из народных опер.

Ее родители – прачка и водитель погрузчика – расстались, не успев заключить брак. Мать увезла новорожденную Эллу в Нью-Йорк, где довольно быстро нашла ей отчима – хорошего, работящего, но очень бедного. Вся семья – мать, отчим, Элла и ее сводная сестра – жила в одной-единственной комнатке. Несмотря ни на что, Элла росла веселой и доброй девочкой, увлекалась баскетболом, ходила в методистскую церковь и очень любила музыку. Когда ей было 14 лет, ее мать умерла. Эллу забрала к себе тетка. Девочка забросила школу, а потом нашла работу – стала смотрительницей в борделе. Начались проблемы с полицией, довольно быстро Эллу отправили в приют, откуда она, впрочем, сбежала и стала жить на улице.

На первый вокальный конкурс ее привела нужда – Элле нужны были 25 долларов, которые сулили победителю. Ей очень хотелось есть – возможно, это помогло спеть с особым чувством. Фицджеральд получила не только деньги, но и недельный ангажемент в гарлемском театре Apollo, который стал для нее пропуском в мир больших студий звукозаписи.

[html][/html]
Видео: YouTUBE/bessjazz

