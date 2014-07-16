Софи Окран представит в столице джазовую программу Natural Woman

Софи Окран. Фото: Предоставлено организаторами

17 июля в клубе "Дуровъ" выступит певица Софи Окран, сочетающая американские мотивы и русскую мелодику. Вокалистка представит программу Natural Woman, в рамках которой она исполнит хиты в стилях джаз, соул и фанк – от Рэя Чарльза до Jamiroquai.

На сцене Окран будет выступать вместе с шестью музыкантами. Окран – певица широкого диапазона, а самая старая песня, которую она исполнит на концерте, написана в 1938 году.

Певица окончила Краснодарское музыкальное училище и с 1993 по 1997 год солировала в группе "Квартал". В 1999 году Окран исполняла главную женскую роль в рок-опере "Волосы" театра музыки и драмы Стаса Намина. Она выступала на конкурсе "Евровидение" в составе группы "Премьер-министр", участвовала в записи песен Валерия Меладзе, работала с Алсу, а также выступала в группе "Шемякина-бэнд". Последняя работа Софи Окран - сольный альбом "Море любви".

Начало концерта - в 20.00, стоимость билетов - от 800 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТЫ