Джазовый фестиваль пройдет в саду "Эрмитаж"

Фото: М24

XVII Московский международный фестиваль "Джаз в саду Эрмитаж" пройдет 16 и 17 августа. В мероприятии примут участие десять отечественных и зарубежных коллективов. Среди них - американский саксофонист Уэйн Эскоффери, американская певица Ада Дайер и пианист-виртуоз из Армении Ваагн Айрапетян.

Россию представят несколько ансамблей: московский саксофонист Валерий Киселев и его Ансамбль классического джаза, квартет лучшего баритон-саксофониста России Романа Секачева, Петербургский джаз-септет и квартет пианиста Алексея Иванникова, сообщили организаторы.

Также на сцену выйдут ансамбль "Орлан" из Уфы под руководством одного из ведущих российских саксофонистов Олега Киреева, московский ансамбль бразильского джаза Esh и столичный органист Владимир Нестеренко со своим трио.

Посетителей ждут традиционные ночные jam sessions с участием артистов.

Начало концертов в 15.00. Вход свободный.