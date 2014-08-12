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Культура

12 августа 2014, 15:51

Джазовый фестиваль пройдет в саду "Эрмитаж"

джаз концерты сад Эрмитаж музыканты фестивали и праздники

Фото: М24

XVII Московский международный фестиваль "Джаз в саду Эрмитаж" пройдет 16 и 17 августа. В мероприятии примут участие десять отечественных и зарубежных коллективов. Среди них - американский саксофонист Уэйн Эскоффери, американская певица Ада Дайер и пианист-виртуоз из Армении Ваагн Айрапетян.

Россию представят несколько ансамблей: московский саксофонист Валерий Киселев и его Ансамбль классического джаза, квартет лучшего баритон-саксофониста России Романа Секачева, Петербургский джаз-септет и квартет пианиста Алексея Иванникова, сообщили организаторы.

Также на сцену выйдут ансамбль "Орлан" из Уфы под руководством одного из ведущих российских саксофонистов Олега Киреева, московский ансамбль бразильского джаза Esh и столичный органист Владимир Нестеренко со своим трио.

Посетителей ждут традиционные ночные jam sessions с участием артистов.

Начало концертов в 15.00. Вход свободный.

Московский международный фестиваль "Джаз в саду Эрмитаж" стартовал в августе 1998 года, собрав на одной площадке наиболее известных джазовых исполнителей Москвы. Тогда мероприятие посетили более пяти тысяч человек.

С 2000 года в фестивале принимают участие исполнители из Европы, США и Латинской Америки.

За 16 лет в рамках "Джаз в саду Эрмитаж" выступили более 200 ансамблей из России и 22 зарубежных стран. На сцену выходили Алексей Козлов, Игорь Бутман, Анатолий Кролл, Георгий Гаранян, Давид Голощекин, Герман Лукьянов, Алексей Кузнецов.

Сюжет: Бесплатная Москва

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