07 июня 2013, 18:01

В День России в Нескучном саду исполнят джаз и классику

Ротонда в Нескучном саду. Фото: Пресс-служба

12 июня в Нескучном саду парка Горького, на поляне перед Ротондой 800-летия Москвы, пройдет open-air концерт, посвященный Дню России.

В 17:00 пройдет выступление камерного оркестра CamerTone, исполняющего произведения классических композиторов. Коллектив исполнит произведения Баха, Моцарта, Штрауса, Сибелиуса и Пьяцоллы.

CamerTone был создан в 2012 году, и в него входит 13 молодых музыкантов. Коллектив успел выступить с концертами в залах РАМ и коллледже имени Гнесиных, в музее Прокофьева и на других столичных сценах.

В 18:00 с ностальгической программой советских песен о Москве 1950-х выступит коллектив Avocado band. Группа была создана весной 2006 года столичным музыкантом и композитором Андреем Артемовым.

В завершение вечера на сцену выйдет джазовый коллектив "Оркестр Букреева". Стоит отметить, что музыканты выступают в парках еще с советских времен.

Вход на мероприятие свободный.

