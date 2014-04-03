Ретро-трио The Baseballs исполнит песни с нового альбома Game Day

"Афиша": Группа The Baseballs презентует новый альбом Game Day

3 апреля в клубе Ray Just Arena (бывший Arena Moscow) выступит немецкое трио The Baseballs. Трио немцев в пиджаках, остроносых туфлях и прическах а-ля Элвис перепевают сегодняшних звезд так, как будто на дворе 50-е года.

Музыканты презентуют на концерте новый альбом Game Day. В него вошли собственные композиции артистов.

Именно благодаря прическам коллектив The Baseballs появился на свет в 2007 году. Парни оказались все вместе в музыкальном центре в Берлине и решили познакомиться. За основу композиций они берут поп-хиты и играют их в рок-н-рольных аранжировках.

Начало концерта - в 20.00, билеты - от 1800 рублей.

$2