Москвичи выбрали деревья и кустарники для своих дворов

В "Активном гражданине" закончилось голосование в рамках акции "Миллион деревьев", позволяющее горожанам выбрать растения для озеленения своих дворов, сообщает пресс-служба проекта.
Голосование проводилось для жителей почти 1380 дворов Москвы.
Осенью горожане уже выбрали территории для озеленения, а в рамках нового этапа акции "Миллион деревьев" жители дворов-победителей получили возможность принять участие в электронном голосовании и высказать свое мнение о том, какие именно деревья и кустарники они хотели бы видеть у своих домов.
Наиболее популярной породой деревьев среди опрошенных стали каштаны. За них проголосовали 12,62 процента активных граждан. На втором месте оказались вечнозеленые ели – 11,69 процента. Увидеть в своих дворах больше берез хотят 11,12 процента пользователей, а черемухе и дубу отдают предпочтение 9,81 и 9,37 процента соответственно. За рябину проголосовало 8,74 процента москвичей, за клен – 8,12 процентов, а за липу – 8,03 процента. Ясень, яблоня и туя собрали наименьшее число голосов – 6,62, 6,37 и 4,39 процента соответственно.
При выборе кустарников для озеленения московских дворов большинство (30,27 процента) пользователей отдали предпочтение душистым куртинам сирени. За чубушник, оказавшийся на втором месте, проголосовали 14,36 процента. Замыкает тройку лидеров кизильник – 13,03 процента. Идея украсить двор кустами шиповника понравилась 9,66 процента активных граждан, а спирея, калина и барбарис собрали почти одинаковое число голосов – 7,85, 7,80 и 7,72 процента соответственно. Лапчатку выбрали 3,40 процента. Наименее популярными кустарниками среди пользователей оказались дерен, пузыреплодник, а также снежноягодник.
Напомним, с 2014 года у жителей Москвы есть возможность принимать непосредственное участие в озеленении города, голосуя за свой двор и выбирая любимые породы растений на портале "Активный гражданин". Так, осенью прошлого года в 1340 московских дворах появилось более 106 тысяч деревьев и кустарников.
