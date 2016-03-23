Москвичи выбрали деревья и кустарники для своих дворов

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

В "Активном гражданине" закончилось голосование в рамках акции "Миллион деревьев", позволяющее горожанам выбрать растения для озеленения своих дворов, сообщает пресс-служба проекта.

Голосование проводилось для жителей почти 1380 дворов Москвы.

Осенью горожане уже выбрали территории для озеленения, а в рамках нового этапа акции "Миллион деревьев" жители дворов-победителей получили возможность принять участие в электронном голосовании и высказать свое мнение о том, какие именно деревья и кустарники они хотели бы видеть у своих домов.

Наиболее популярной породой деревьев среди опрошенных стали каштаны. За них проголосовали 12,62 процента активных граждан. На втором месте оказались вечнозеленые ели – 11,69 процента. Увидеть в своих дворах больше берез хотят 11,12 процента пользователей, а черемухе и дубу отдают предпочтение 9,81 и 9,37 процента соответственно. За рябину проголосовало 8,74 процента москвичей, за клен – 8,12 процентов, а за липу – 8,03 процента. Ясень, яблоня и туя собрали наименьшее число голосов – 6,62, 6,37 и 4,39 процента соответственно.

Как выбрать деревья для посадки у дома

При выборе кустарников для озеленения московских дворов большинство (30,27 процента) пользователей отдали предпочтение душистым куртинам сирени. За чубушник, оказавшийся на втором месте, проголосовали 14,36 процента. Замыкает тройку лидеров кизильник – 13,03 процента. Идея украсить двор кустами шиповника понравилась 9,66 процента активных граждан, а спирея, калина и барбарис собрали почти одинаковое число голосов – 7,85, 7,80 и 7,72 процента соответственно. Лапчатку выбрали 3,40 процента. Наименее популярными кустарниками среди пользователей оказались дерен, пузыреплодник, а также снежноягодник.

Напомним, с 2014 года у жителей Москвы есть возможность принимать непосредственное участие в озеленении города, голосуя за свой двор и выбирая любимые породы растений на портале "Активный гражданин". Так, осенью прошлого года в 1340 московских дворах появилось более 106 тысяч деревьев и кустарников.