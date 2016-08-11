Движение по Варшавскому шоссе восстановлено после крупного ДТП

Фото: M24.ru

Движение по Варшавскому шоссе в сторону центра столицы восстановлено, сообщает пресс-служба ЦОДД.

Движение было перекрыто из-за столкновения восьми автомобилей, в котором пострадал один человек. Как говорят очевидцы, инициатором аварии была фура. Она на полном ходу врезалась в КамАЗ.

В момент столкновения между двумя большегрузами оказалась зажата легковушка, ее смяло как консервную банку. После этого, не успев затормозить, в месиво из машин влетел микроавтобус и еще несколько легковых автомобилей.

Сотрудники столичной ГИБДД организовали пути объезда. Проезд до центра осуществлялся по дублеру Варшавского шоссе.