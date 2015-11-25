Движение трамваев по Чертановской улице задерживается из-за бесхозной сумки

Фото: m24.ru/Анастасия Самсонова

Движение трамваев по Чертановской улице приостановлено, сообщает пресс-служба департамента транспорта в своем аккаунте в "Твиттере".

Временно не ходят трамваи № 1 и 16. Как сообщает Агентство "Москва", движение приостановлено из-за бесхозной сумки, обнаруженной в салоне одного из трамваев.

В последнее время участились звонки с сообщениями о бомбе. На прошлой неделе m24.ru сообщало, что офисный центр в Карманицком переулке эвакуировали из-за сообщения о бомбе. Из административного здания, расположенного на Арбате, вывели порядка 800 человек. Также сообщалось о бесхозной сумке на станции метро "Театральная" Замоскворецкой линии.

Телефонный терроризм в последние годы распространяется с огромной скоростью – по всей стране ложные сообщения об угрозах взрывов и терактов фиксируются едва ли ни ежедневно.Так, в сентябре полиция проверяла все столичные железнодорожные вокзалы после анонимного сообщения о том, что на одном из них якобы заложена бомба.

В большинстве случаев причиной таких действий называют банальное желание пошутить. Однако ответственность за такие "шутки" предусматривается Уголовным кодексом. В полиции отмечают, что немалая часть преступников стоят на учете у психиатров, причем у них случаются и сезонные обострения.

Согласно статье 207 УК РФ, такие действия квалифицируются как уголовное преступление: "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".