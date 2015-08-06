Пострадавшего в драке сотрудника МЧС выпишут через 10 дней

Пострадавшего в Солнцеве сотрудника МЧС выпишут через 10 дней

Сотрудника МЧС, пострадавшего от нападения в Солнцеве, выпишут через 10 дней, рассказали в 17-й городской больнице.

Спасателю из Воронежа Евгению Никулину преступники отрубили руку и ногу топором и мачете, сообщает телеканал "Москва 24". Поддержать молодого человека приехали из Воронежа мать и девушка.

На видео с установленной в жилом доме на улице Богданова камеры наблюдения запечатлены вооруженные мачете и топором мужчины. Полагают, что именно они набросились на компанию, в которой был сотрудник воронежского МЧС и его товарищи.

По некоторым данным, оперативникам удалось установить личность одного из нападавших. В настоящий момент принимаются меры по его задержанию.

После того, как Никулина выпишут из больницы, он вернется в Воронеж, где ему предстоит пройти курс реабилитации. Медики считают, что молодой человек сможет вернуться к нормальной жизни.