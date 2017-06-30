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30 июня 2017, 20:41

Общество

Рекордное почти за сто лет число осадков выпало в Москве

Фото: ТАСС/Павел Головкин

Две трети месячной нормы осадков выпало в Москве 30 июня, сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеостанции ВДНХ, за шесть часов в Москве выпало 53 миллиметра осадков, что составляет две трети от месячной нормы равной 75 миллиметрам.

Синоптики подчеркнули, что в этом году 30 июня выпало самое большое количество осадков за всю историю наблюдений. Прежний рекорд был установлен в 1923 году, тогда на город обрушилось 22,3 миллиметра осадков. А сама большая суточная сумма осадков для июня – 62,5 миллиметра – была зарегистрирована в 1970 году.

Кроме того, июнь 2017 года в Москве стал одним из самых дождливых – выпало 127 миллиметров осадков.

Из-за неблагоприятных погодных условий в Москве создали оперативный межведомственный штаб во главе с заммэром по вопросам ЖКХ и благоустройства Петром Бирюковым. Его члены будут принимать оперативные решения для устранения внештатных ситуаций. В их распоряжении находится более пяти тысяч единиц техники, в том числе водооткачивающие машины.

Ливень и шквалистый ветер обрушились на Москву 30 июня. По словам специалистов, такого дождя москвичи не видели 94 года. Из-за непогоды более четырех тысяч человек остались без электричества, ветер повали около 40 деревьев, участки некоторых дорого подтопило.

По прогнозам, непогода задержится в Москве до 1 июля.

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