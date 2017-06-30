Рекордное почти за сто лет число осадков выпало в Москве

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Две трети месячной нормы осадков выпало в Москве 30 июня, сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеостанции ВДНХ, за шесть часов в Москве выпало 53 миллиметра осадков, что составляет две трети от месячной нормы равной 75 миллиметрам.

Синоптики подчеркнули, что в этом году 30 июня выпало самое большое количество осадков за всю историю наблюдений. Прежний рекорд был установлен в 1923 году, тогда на город обрушилось 22,3 миллиметра осадков. А сама большая суточная сумма осадков для июня – 62,5 миллиметра – была зарегистрирована в 1970 году.

Кроме того, июнь 2017 года в Москве стал одним из самых дождливых – выпало 127 миллиметров осадков.

Из-за неблагоприятных погодных условий в Москве создали оперативный межведомственный штаб во главе с заммэром по вопросам ЖКХ и благоустройства Петром Бирюковым. Его члены будут принимать оперативные решения для устранения внештатных ситуаций. В их распоряжении находится более пяти тысяч единиц техники, в том числе водооткачивающие машины.