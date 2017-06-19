Желтый уровень опасности объявлен в столице в связи с грозой

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Теплая и дождливая погода ожидается в столице в понедельник, 19 июня, сообщает Гидрометцентр России. Днем температура воздуха составит 22 градуса тепла.

Небо в течение всего дня будет облачным, в некоторых районах ожидается небольшой дождь. Синоптики объявили в столице желтый уровень опасности погоды в связи с возможной грозой.

Западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 743 миллиметра ртутного столба.

История вопроса Ранее сообщалось, что теплая погода продержится в столице до середины текущей недели. Затем в городе вновь может начаться похолодание. Ранее сообщалось, что теплая погода продержится в столице до середины текущей недели. Затем в городе вновь может начаться похолодание. Температура опустится на несколько градусов ниже климатической нормы 22 и 23 июня. Стоит ли надеяться на жаркие дни летом 2017 года, читайте в материале m24.ru.

