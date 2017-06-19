Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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19 июня 2017, 07:18

Общество

Желтый уровень опасности объявлен в столице в связи с грозой

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Теплая и дождливая погода ожидается в столице в понедельник, 19 июня, сообщает Гидрометцентр России. Днем температура воздуха составит 22 градуса тепла.

Небо в течение всего дня будет облачным, в некоторых районах ожидается небольшой дождь. Синоптики объявили в столице желтый уровень опасности погоды в связи с возможной грозой.

Западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 743 миллиметра ртутного столба.

История вопроса

Ранее сообщалось, что теплая погода продержится в столице до середины текущей недели. Затем в городе вновь может начаться похолодание.

Температура опустится на несколько градусов ниже климатической нормы 22 и 23 июня.

Стоит ли надеяться на жаркие дни летом 2017 года, читайте в материале m24.ru.

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