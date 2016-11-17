Москвичи выбрали достопримечательности для экскурсионных маршрутов

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Новодевичий монастырь, парк Горького, Московский планетарий и другие достопримечательности выбрали участники проекта "Активный гражданин" в качестве мест, которые необходимо включить в экскурсионные маршруты московского туристического портала и автобусов City Sightseeing. Об этом сообщается на сайте сервиса.

Всего в голосовании поучаствовало около 250 тысяч горожан. Свой выбор они делали из 27 знаковых объектов в четырех категориях. Самыми популярными оказались две категории – "Усадьбы и музеи-заповедники" и "Исторические здания и постройки".

Большинство участников голосования отдали свои голоса за включение в экскурсионные маршруты посещение Новодевичьего монастыря, парка Горького, "Аптекарского огорода", "Музеона", Московского планетария, Московского зоопарка и музея-заповедника "Царицыно".

В списке для голосования также были представлены пользовавшиеся у опрошенных популярностью варианты, не набравшие большинство голосов: Петровский путевой дворец на Ленинградском проспекте, парк "Сокольники", сад "Эрмитаж", Дарвиновский музей, "Москвариум" на ВДНХ, цирк Юрия Никулина на Цветном бульваре, а также музей-заповедник "Коломенское" и усадьба "Кусково".