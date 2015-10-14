Что предположат оценить москвичам в проекте "Моя библиотека"

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Москвичи смогут оценить идеи по развитию библиотек на краудсорсинговой площадке правительства Москвы. Проект "Моя библиотека" стартует 19 октября. Об этом m24.ru рассказала пресс-секретарь Московского городского библиотечного центра (МГБЦ) Анна Ландер. Также она добавила, что вопросы доставки книг на дом пока не обсуждать не планируется.

Краудсорсинг-проект "Моя библиотека" пройдет с 19 по 30 октября. В рамках обсуждения планируется совместно с жителями города сформулировать идеи по возрождению популярности городских публичных библиотек, формированию новых трендов их развития.

Участникам проекта предстоит обсудить, чем определяется комфортность пребывания в библиотеке. "Даже если библиотека будет оснащена по последнему слову техники, нельзя утверждать, что пребывание в ней будет комфортным. На уровень комфортности библиотеки также влияют: удобство ее залов, уютная и располагающая атмосфера, дружелюбное и внимательное отношение к посетителям. Именно посетители библиотек могут предложить, как сделать пребывание в городских библиотеках максимально комфортным", – отметили в МГБЦ.

Кроме этого, предлагается обсудить уровень сервиса, дополнительные услуги и активности. "Говоря о развитии и улучшении библиотек, мы не можем ограничиваться только хранением и выдачей литературы. Москвичи смогут предложить услуги, которые будут востребованы и необходимы им.

Более того, благодаря участникам проекта библиотеки могут стать местом встречи, к примеру, с писателями. Представьте, если бы вы могли не просто взять книгу, а еще и задать вопросы ее автору, поучаствовать в интересной дискуссии и познакомиться с единомышленниками", – рассказали инициаторы проекта "Моя библиотека".

По словам предстателей МГБЦ, в результате проекта будут получены идеи, которые должны лечь в основу формирования образа библиотеки как современного культурного центра с качественным библиотечным обслуживанием, привлекательного для всех возрастных групп и всех слоев населения.

Полученные идеи будут использованы при разработке концепции развития библиотек Москвы, формировании единого стандарта их работы.

В Москве готовятся и другие проекты, связанные с библиотеками: в центре помощи бездомным "Ангар спасения" могут организовать библиотеку для бездомных, а на пляжах и в общественном транспорте могут появится точки для буккроссинга (обмен книгами).

Напомним, что в июле состоялся другой краудсорсинг-проект "Экологическая стратегия Москвы", в результате которого была разработана программа, которая будет действовать до 2030 года. Столичные власти также занимаются разработкой проекта Стратегии национальной политики города. В интернете появится специальный портал, на котором москвичи смогут оставить свои предложения о том, какой должна быть национальная политика столицы. В марте этого года также прошел краудсорсинг-проект "Моя поликлиника", в котором приняли участие более 58 тыс. москвичей. Участники решали, как улучшить комфорт поликлиник, победить очереди.