Еще 40 проездов могут открыть для автомобилистов

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Центр организации дорожного движения может открыть для движения транспорта около 40 проездов, сообщает Агентство “Москва”.

"На данный момент в проработке находится около 40 проездов, 12 проездов рассматриваются до конца года рабочей группой совместно с представителями железной дороги", - рассказал в интервью руководитель центра организации движения Вадим Юрьев.

По его словам, два проезда появятся после реконструкции, 2-й Вязовский проезд - ул. Окская на территории ЮВАО и ул. 16-я Парковая – проектируемый проезд №5126 в Измайловском районе. Еще по двум ожидается решение властей, а открытие еще одного одобрено префектурой.

Он также отметил, что недавно открыли проезд от Краснопресненской набережной к 1-му Красногвардейскому проезду в районе "Москва-Сити". Его открытие частично разгрузило окрестности и облегчило движение в районе "Международная".

