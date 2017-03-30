Ремонт столичных дорог начнется в середине апреля

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Ремонт улично-дорожной сети столицы планируют начать 15 апреля, когда установится теплая погода, сообщает Агентство "Москва".

В первую очередь ремонт коснется дорожных покрытий с истекающим гарантийным сроком: участков на МКАД, ТТК, на вылетных магистралях, основных шоссе и проспектах. Затем работы продолжат на центральных улицах Москвы. завершатся ремонтные работы в октябре.

Кроме того, автопарк ГБУ "Автомобильные дороги" пополнился 700 новыми единицами техники, общее число которой увеличилось до шести тысяч. Из них две тысячи – дорожно-ремонтная техника. Заместитель начальника производственного комплекса по ремонту дорог и объектов дорожного хозяйства учреждения Сергей Иванютин отметил, что для подготовки к весенне-летнему периоду было отремонтировано 300 единиц техники.