Более 100 новых пешеходных переходов появится в Москве по программе "Моя улица"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Более 100 новых пешеходных переходов появится в столице в рамках программы "Моя улица". Об этом на пресс-конференции 29 марта рассказал заместитель руководителя департамента транспорта Москвы Алина Бисембаева.

Бисембаева сообщила, что ведомство занимается разработкой новых схем движения и вводом в эксплуатацию новых пешеходных переходов. Эта деятельность уже принесла свои плоды: по данным департамента, ДТП в городе стало меньше на треть, а в некоторых местах их число сократилось даже на 70 процентов.

Новые пешеходные зоны планируют обустроить на Биржевой площади и Якиманской набережной.

Также, по словам Бисембаевой, по программе "Моя улица" построят более 200 остановок общественного транспорта и установят свыше 50 автоматов по продаже билетов.

Новый транспортный узел создадут на Славянско-Лубянской площади, а на 1-й Тверской-Ямской улице организуют сквозной проезд. Там, где это возможно, на Садовом кольце построят дублеры с парковочными карманами. Кроме того, столичные власти в этом году планируют открыть движение по Болотной набережной.