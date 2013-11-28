Кутузовское шоссе в Зеленограде расширят до трех полос

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В районе Крюково Зеленоградского округа Москвы проведут работы по реконструкции Кутузовского шоссе и строительству бокового проезда, сообщили в Москомэкспертизе.

Дублер пройдет от проектируемого проезда 678 до проектируемого проезда 65а, вдоль Кутузовского шоссе со стороны строящегося микрорайона по улице Радио.

После завершения строительных работ по боковому проезду будет организовано одностороннее движение по 2 полосам, на Кутузовском шоссе – по 3 полосам в каждом направлении.

По проекту предстоит построить боковой проезд вдоль Кутузовского шоссе протяженностью 650 метров, участок проектируемого проезда 6721, провести реконструкцию Кутузовского шоссе с обозначением разделительной полосы.

Дополнительно возведут инженерные коммуникации, установят два светофора, проведут работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории.

Также рабочим предстоит нанести дорожную разметку, установить 122 дорожных знака и пешеходные ограждения, обустроить два наземных пешеходных перехода.