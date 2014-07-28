Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

28 июля 2014, 11:26

В Новой Москве за 4 года построят и реконструируют 137 км дорог

дороги строительство Новая Москва проекты свежая пресса

Фото: ИТАР-ТАСС

К 2018 году в Новой Москве построят и реконструируют 137 километров дорог, в том числе основную магистраль - Калужское шоссе - и многочисленные дороги-связки, рассказал в интервью газете "Вечерняя Москва" глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Он отметил, что приоритетом станет строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Также планируется реконструировать четыре железнодорожных переезда, из них три - на Киевском направлении (на 18-м, 33-м и 36-м километрах) и один - на Курском направлении (станция Щербинка). Одновременно будут построены автодорожные путепроводы.

"Транспортный каркас новой территории предусматривает реконструкцию 381,7 километра существующих и строительство 476,8 километра новых дорог. Но это ориентир на 2035 год", - сказал Жидкин.

"Москва в цифрах": Строительство в Новой Москве

Ссылки по теме

Ранее сообщалось, что в ближайшее время начнется реконструкция автодороги от Южного Бутова до поселка Коммунарка. Дорожные работы пройдут на двух участках: будет реконструирована улица Центральная от Калужского шоссе в Коммунарке, а также построен участок дороги до примыкания к улице Академика Семенова в Бутове. Полностью завершить строительство планируется в 2015 году.

Разрабатывается проект реконструкции автодороги Боровское шоссе – Киевское шоссе – деревня Ботаково через деревни Рогозинино и Верховье. Ее протяженность составит 11,6 километра. В 2014 году будет полностью подготовлена проектная документация.

Кроме того, в скором времени начнется реконструкция первого участка ЦКАД протяженностью почти 50 километров, который проходит по территории городского округа Домодедово, ТиНАО, Подольского и Наро-Фоминского районов Московской области.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать