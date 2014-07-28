В Новой Москве за 4 года построят и реконструируют 137 км дорог

Фото: ИТАР-ТАСС

К 2018 году в Новой Москве построят и реконструируют 137 километров дорог, в том числе основную магистраль - Калужское шоссе - и многочисленные дороги-связки, рассказал в интервью газете "Вечерняя Москва" глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Он отметил, что приоритетом станет строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Также планируется реконструировать четыре железнодорожных переезда, из них три - на Киевском направлении (на 18-м, 33-м и 36-м километрах) и один - на Курском направлении (станция Щербинка). Одновременно будут построены автодорожные путепроводы.

"Транспортный каркас новой территории предусматривает реконструкцию 381,7 километра существующих и строительство 476,8 километра новых дорог. Но это ориентир на 2035 год", - сказал Жидкин.

"Москва в цифрах": Строительство в Новой Москве

Ранее сообщалось, что в ближайшее время начнется реконструкция автодороги от Южного Бутова до поселка Коммунарка. Дорожные работы пройдут на двух участках: будет реконструирована улица Центральная от Калужского шоссе в Коммунарке, а также построен участок дороги до примыкания к улице Академика Семенова в Бутове. Полностью завершить строительство планируется в 2015 году.

Разрабатывается проект реконструкции автодороги Боровское шоссе – Киевское шоссе – деревня Ботаково через деревни Рогозинино и Верховье. Ее протяженность составит 11,6 километра. В 2014 году будет полностью подготовлена проектная документация.

Кроме того, в скором времени начнется реконструкция первого участка ЦКАД протяженностью почти 50 километров, который проходит по территории городского округа Домодедово, ТиНАО, Подольского и Наро-Фоминского районов Московской области.