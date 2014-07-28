Возобновлено одностороннее движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю

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С понедельника, 28 июля, вновь можно будет проехать по Алабяно-Балтийскому тоннелю, сообщает в своем эфире телеканал "Москва 24".

Движение машин разрешают, как и прежде, одностороннее - от улицы Алабяна к Большой Академической. Скоростной режим пока останется не более 40 километров в час. Ранее сообщалось, что скорость движения по Алабяно-Балтийскому тоннелю снизили до такой отметки по техническим причинам. Это изменение временное, но сроки действия ограничений не уточняются.

Напомним, что ранее проезд по тоннелю был невозможен из-за ремонта.

Алабяно-Балтийский тоннель является частью Северо-Западной хорды. Он проходит под Ленинградским проспектом и соединяет улицы Алабяна и Большую Академическую.

Что касается строительных работ на Алабяно-Балтийском тоннеле, то их завершат до декабря 2014 года. Одностороннее движение по тоннелю было частично запущено в сентябре 2013 года.