Автомобилистов призвали отказаться от поездок на личном транспорте

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Автомобилистов просят отказаться от поездок на личном транспорте. В условиях снегопада поездка на машине сопряжена с дополнительной опасностью - видимость упала до 50-60 метров, сообщили корреспонденту M24.ru в пресс-службе департамента транспорта.

"Весь общественный транспорт Москвы готов к работе в нынешних погодных условиях. С утра мы проверили весь подвижной состав, никаких сбоев не нашли. С утра не было зафиксировано ни одного сбоя в движении", - подчеркнули в дептрансе.

На дорогах работают 300 эвакуаторов, которые убирают машины, мешающие проезду снегоуборочной техники.

Как Москва готовится к зиме

Загруженность столичных дорог достигла 10 баллов по данным сервиса "Яндекс Пробки". Причиной образования заторов стал снегопад, который ночью обрушился на Москву.

Движение затруднено практически по всем вылетным магистралям. Особенно сложная ситуация на Рязанском проспекте и шоссе Энтузиастов, где скорость движения машин не превышает 4 километров в час, то есть примерно равна скорости пешехода.

Серьезные заторы возникли на всех московских кольцевых дорогах - от Бульварного кольца до МКАД.

С последствиями снегопада борются 10 тысяч снегоуборочных машин. "Снегоуборочная техника работает на дорогах, асфальт обрабатывают противогололедными реагентами", - заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

Снег будут вывозить на снегоплавильные пункты, которые способны принять около 550 тысяч кубометров в сутки.

Коммунальные службы переведены на непрерывный режим работы. Работники ЖКХ убирают дворовые территории, пешеходные зоны, тротуары и подходы к станциям метро.

Отметим, что в четверг в столице ожидаются дальнейшее усиление ветра, метель и гололедица. К вечеру в столице выпадет до 12 миллиметров осадков. Снежный покров вырастет на 5-12 сантиметров.