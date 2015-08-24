В Алабяно-Балтийском тоннеле будет автосистема распределения реагента и подогрев

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В Алабяно-Балтийском тоннеле установят автоматическую систему распределения реагентов и лотки с подогревом для лишней воды, чтобы не допустить подтопления и обледенения. Об этом m24.ru рассказал глава департамента строительства Андрей Бочкарев. До конца года в тоннеле оборудуют комплекс водоотведения и аварийного сброса воды в случае обильных осадков.

"Алабяно-Балтийский тоннель - частично открытый, в нем есть пространство для вентиляции, и осадки могут попадать в тоннель. Чтобы сбрасывать дождевую воду, строим специальное водоотводное устройство. Завершим строительство в этом году", - рассказал Андрей Бочкарев. Если вода будет появляться в тоннеле, то система аварийного сброса направит жидкость в водоотводное устройство, а потом в канализацию.

Для сбора осадков под дорожным полотном установят специальные лотки с подогревом. Вода сможет стекать в них через ливневые решетки. Это поможет избежать образования наледи, и автомобили смогут безопасно двигаться в тоннеле. АБТ также оборудуют автоматической системой распределения противогололедных реагентов.

"В тоннеле будут такие системы, особенно на тех участках, где дорога открыта и куда могут попадать осадки", - сказал Бочкарев.

- это двухкилометровый автомобильный тоннель, проложенный на глубине 25 метров. Строить его начали в 2005 году. Тоннель соединяет улицы Алабяна и Большую Академическую. Он проходит под Ленинградским проспектом, а также под двумя транспортными тоннелями. Движение по тоннелю хотят запустить Алабяно-Балтийский тоннель - это двухкилометровый автомобильный тоннель, проложенный на глубине 25 метров. Строить его начали в 2005 году. Тоннель соединяет улицы Алабяна и Большую Академическую. Он проходит под Ленинградским проспектом, а также под двумя транспортными тоннелями. Движение по тоннелю хотят запустить в сентябре 2015 года . Он полностью завершен, скоро закончатся и работы по переустройству инженерных коммуникаций и строительству подземных пешеходных переходов.

Первая часть тоннеля уже работает, готовится запуск второй части объекта и парковок . Предполагается, что над тоннелем москвичи смогут оставлять около 550 машин. Одна из парковок механизированная и рассчитана на 138 машин, другая вмещает 434 автомобиля. В здании стоянки будет три лифта и лестницы для выхода на улицу. С начала строительства в АБТ из-за ливней случались подтопление. К примеру, в августе 2014 года для машин была закрыта одна полоса из-за большого количества дождевой воды, которая не успевала уходить. А за три месяца до этого в тоннеле ограничили движение транспорта, поскольку на месте работали экстренные службы. Водителей просили выбирать альтернативные маршруты движения.





Как объяснил доцент кафедры мостов и транспортных тоннелей МАДИ Сергей Зеге, в тоннеле должны быть водоотводные устройства. Если в подземном коридоре скопилось небольшое количество воды, то ее откачает насос. А вот во время ливней либо обильного снеготаяния откачивающая техника не справляется. Необходимо устанавливать большой резервный накопитель на сотни кубов воды. Из него жидкость переливается в ливневую канализацию. Лотки для сбора воды устанавливают на большой глубине. Если жидкость начнет замерзать и скапливаться в них, возникнет опасность для тоннеля, поэтому необходимо подводить к лоткам электроподогрев.

"При сильных морозах вода в таких лотках может замерзнуть, необходимо делать утепленные приемные устройства. Подогревать нужно не только сами лотки, но и стоки, в которые вода скатывается по проезжей части", - заметил Зеге.

По словам ведущего научного сотрудника Научно-исследовательского института химических реактивов и особо чистых химических веществ (ФГУП "ИРЕА") Юрия Орлова, автоматические системы распределения реагентов в Алабяно-Балтийском тоннеле помогут избежать гололедицы зимой, и как следствие, аварий на этом участке дороги. Кроме того машины для обработки дорожного покрытия едут очень медленно и создают затруднения в движении. Автоматическая система не занимает много места. Она включает в себя емкости для реагентов, насосы и форсунки для разбрызгивания жидкости. Система может работать автоматически на основе показателей датчиков. Когда температура падает ниже определенного уровня, она выбрасывает противогололедные веществ.

"Автоматические системы распределения противогололедных реагентов в Москве используются уже 15 лет, в том числе на МКАД и основных развязках. В тоннеле они нужны. В случае неблагоприятных погодных условий необходимо оперативно обрабатывать дорогу", - отметил Орлов. Он пояснил, что в столице уже три-четыре года используются реагенты на основе двух солей: хлорид натрия (поваренная соль) и хлорид кальция. Они отличаются высокой скоростью плавления снега и льда и экологичностью, заключил эксперт.

Напомним, Алабяно-Балтийский тоннель станет частью новой магистрали — Северо-Западной хорды. Она пройдет через северные и западные районы Москвы от Сколковского до Дмитровского шоссе. Трасса соединит крупные магистрали: Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское шоссе. Общая протяженность дороги составит 30 километров. Основной этап строительства Северо-Западной хорды планируют завершить в 2017 году. В рамках Северо-Западной хорды также построят винчестерный тоннель, по которому сверху движение автомобилей пойдет в одну сторону, а снизу – в другую. Аналогов такому сооружению в России еще нет. Тоннель пройдет на пересечении улиц Народного Ополчения и Берзарина. Строительные работы планируют завершить в 2016 году.