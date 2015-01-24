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Город

24 января 2015, 22:45

Из-за снегопада в городе образовался самый длинный затор за неделю

дороги пробки Яндекс заторы

Фото: M24.ru

В Москве наблюдается самый длинный затор для данного времени суток за всю последнюю неделю, сообщается на портале "Яндекс Пробки".

Затруднение движения образовалось на Калужском шоссе — от поворота на Пенино до деревни Сосенки. Длина затора — 5.6 километров.

Как ранее сообщало M24.ru, днем средняя загруженность дорог столицы составила 3 балла, что соответствует обычному уровню. Наиболее загруженными в середине дня были магистрали:

  • Волгоградский проспект из центра (5 баллов);
  • Волгоградский проспект в центр (6 баллов);
  • Шоссе Энтузиастов в центр (6 баллов);
  • Люблинская улица в центр (6 баллов).

С последствиями сильного снегопада, обрушившимся на столицу, борются более 14 тысяч снегоуборочных машин и 40 тысяч коммунальщиков. Функционируют все 56 стационарных и 150 мобильных снегосплавных пунктов, общая мощность которых более 550 тысяч кубометров снега в сутки.

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