Из-за снегопада в городе образовался самый длинный затор за неделю

Фото: M24.ru

В Москве наблюдается самый длинный затор для данного времени суток за всю последнюю неделю, сообщается на портале "Яндекс Пробки".

Затруднение движения образовалось на Калужском шоссе — от поворота на Пенино до деревни Сосенки. Длина затора — 5.6 километров.

Как ранее сообщало M24.ru, днем средняя загруженность дорог столицы составила 3 балла, что соответствует обычному уровню. Наиболее загруженными в середине дня были магистрали:

Волгоградский проспект из центра (5 баллов);

Волгоградский проспект в центр (6 баллов);

Шоссе Энтузиастов в центр (6 баллов);

Люблинская улица в центр (6 баллов).

С последствиями сильного снегопада, обрушившимся на столицу, борются более 14 тысяч снегоуборочных машин и 40 тысяч коммунальщиков. Функционируют все 56 стационарных и 150 мобильных снегосплавных пунктов, общая мощность которых более 550 тысяч кубометров снега в сутки.