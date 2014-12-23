Открыто движение по головному участку трассы Москва – Санкт-Петербург

Сергей Собянин открыл новый участок трассы Москва - Санкт-Петербург

Открыто движение по головному участку новой федеральной трассы М11 Москва - Санкт-Петербург от МКАД до 58-го километра трассы М10 "Россия" (в сторону Солнечногорска). В церемонии открытия приняли участие глава кремлевской администрации Сергей Иванов, Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Одновременно с этим участком запущено движение по Бусиновской развязке на МКАД и дороге от нее до улицы Фестивальной с развязкой на этой же улице.

"Новая трасса М11 Москва – Санкт-Петербург – это не просто еще одна федеральная трасса, которая входит в Москву. Это мегапроект, который существенно улучшит качество жизни в самом густонаселенном и экономически успешном регионе России – Москве и Подмосковье", - заявил мэр Москвы.

Он добавил, что с открытием новой трассы станет значительно проще добираться от МКАД до аэропорта Шереметьево. "И, конечно, мы рады за Зеленоград. Теперь время поездки в центр Москвы для зеленоградцев существенно сократится", – отметил Собянин.

Мэр подчеркнул, что одновременное открытие головного участка трассы и его продолжения внутри МКАД - хороший пример сотрудничества федеральных и городских властей. Он добавил, что участок скоростной автомагистрали М11 "Москва - Санкт-Петербург", проходящий в черте столицы, необходимо соединить с Дмитровским шоссе.

По словам Собянина, на подходах к Москве дорога фактически упиралась в МКАД, и для того, чтобы не создавать заторов на кольцевой дороге, построено 8 километров одних эстакад и развязок. "Но это еще не все - я считаю, что эта дорога должна быть продлена дальше от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе", - сказал мэр, отметив, что такой проект уже создан.

В свою очередь, Сергей Иванов подчеркнул, что полностью трасса будет сдана к чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

"Никаких оснований говорить о том, что мы не успеем построить всю скоростную трассу до Петербурга к чемпионату мира по футболу, нет. Но должен оговориться, что два участка трассы еще не разыграны на конкурсе. Планируется это сделать в марте 2015 года, а все остальные участки уже строятся", - рассказал Сергей Иванов.

Глава администрации президента также отметил, что при строительстве трассы учтены все экологические требования.

"В проектную документацию были внесены изменения. Вы видите сколько построено шумозащитных щитов, сколько посажено деревьев. На одно вырубленное посажено пять новых. Сделана система очистки воды, разливных отходов. Все это позволило сделать эту дорогу никак не вредящей природе.

Кроме того, в ходе строительства этой дороги были ликвидировано огромное количество нелегальных свалок. Если бы мы эту дорогу не строили, они бы здесь и остались", - сказал Иванов.

Иванов сообщил, что проезд от МКАД до Шереметьево с 1 июля 2015 года будет стоить 100 рублей, а проезд по всему участка до Солнечногорска - 300 рублей. Сумма зафиксирована и меняться не будет, подчеркнул Иванов.

Для Москвы и столичного региона в целом новые объекты имеют особое значение. Так, в город заходит еще одна федеральная трасса и создается новая вылетная магистраль, которая распределит внутри МКАД транспортные потоки по хордовым направлениям - Северо-Восточной и Северо-Западной хордам.

"Москва в цифрах": Трасса М11 "Москва - Санкт-Петербург"

Кроме того, в настоящее время создается транспортно-пересадочный узел, который включает в себя строящуюся станцию метро "Ховрино". ТПУ также планируется построить у одноименной платформы Октябрьской железной дороги. Это позволит обеспечить пересадку пассажиров, прибывающих в город по новой трассе.

Протяженность открытого участка - от Бусиновской транспортной развязки до примыкания на 58-м километре к трассе М10 "Россия" - 43 километра. Количество полос движения в обе стороны: от МКАД до подъезда к Шереметьево-1 – десять; от подъезда к Шереметьево-1 до подъезда к Зеленограду – восемь; от подъезда к Зеленограду до примыкания к М10 – четыре.

Максимально разрешенная скорость движения на новой трассе составляет 130 километров в час, дорога является бессветофорной и будет функционировать в режиме платной автодороги.

Напомним, платная автомагистраль М11 (Москва - Санкт-Петербург) станет дублером наиболее загруженного участка федеральной трассы М10 "Россия". Начинаясь от границ Москвы, новая трасса пройдет по Московской (90 километров), Тверской (253 км), Новгородской (233 км) и Ленинградской (75 км) областям. При этом она будет проложена в обход всех населенных пунктов.

Бусиновская развязка обеспечит въезд и выезд автомобилей, следующих по трассе М11, на МКАД и улично-дорожную сеть города. В ее составе построены магистральный участок автодороги – 1,6 километра, семь эстакад общей протяжённостью 4,9 километра, 12 съездов дорожной части развязки более пяти километров, а также реконструирован путепровод через Октябрьскую железную дорогу.

Благодаря новой дороге появились связки между районами Ховрино, Головинское и Западным Дегунино, а также подъезд к строящейся станции метро и платформе пригородного ж/д сообщения.