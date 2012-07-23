Транспортный поток Калужского шоссе могут разделить на три части

ИТАР-ТАСС

Разгрузить Калужское шоссе необходимо с помощью строительства дорог, которые соединят основную транспортную магистраль новых территорий с Киевским шоссе и со столичным районом Северное Бутово, заявил руководитель научно-проектного объединения транспорта и дорог ГУП "НИиПИ" Генплана Москвы Игорь Бахирев.

"Идея в том, чтобы разделить основной поток на три составляющие: часть направить на Киевское шоссе, в район Румянцево, где планируется строительство крупного транспортно-пересадочного узла, другая часть отправится в район Северное Бутово, где сейчас активно идет строительство метро. Какая-то часть транспорта поедет в город по Калужскому шоссе", - рассказал Бахирев.

Он отметил, что необходимо переключить трафик основного шоссе большой Москвы на соседние транспортные пути, так как в городе Калужская магистраль плавно переходит в Профсоюзную улицу, которую сложно подвергнуть масштабной реконструкции. С двух сторон к ней плотно примыкают жилые кварталы, а параллельно ей проходит линия метро.