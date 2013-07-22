Бусиновскую развязку запустят летом 2014 года

Семь эстакад откроются после реконструкции Бусиновской развязки

Бусиновскую транспортную развязку частично запустят следующим летом. Она соединит скоростную трассу "Москва — Санкт-Петербург" с МКАД и Северной рокадой. Сегодня стройплощадку на севере столицы постетил Сергей Собянин.

По словам врио мэра, в 500 метрах от развязки планируется строительство станции метро. Вместе с развязкой и дорогой до Шереметьево она станет мощным транспортным узлом и разгрузит Ленинградку, отметил Сергей Собянин.

В Москве реконструируют Бусиновскую развязку и откроют 7 эстакад

В свою очередь, министр транспорта России Максим Соколов рассказал, что осенью 2014 года будет запущено движение на участке трассы "Москва — Санкт-Петербург" до 58 километра. Это разгрузит Ленинградское шоссе и обеспечит подъезд к аэропорту Шереметьево.

По сообщению пресс-службы столичного правительства, проект Бусиновской развязки включает строительство магистрального участка дороги протяженностью 1,61 километров и шириной до 10 полос, а также двух эстакад, трех путепроводов, шести съездов и переустройство инженерных коммуникаций.