Обзор московских газет: 22 июня

120-е место России в рейтинге Doing Business вызвано тем, что все замеры делаются в Москве. Столица – одно из худших мест в стране для предпринимательства, следует из внутрироссийской версии рейтинга, а лучшим оказался Ульяновск. «Ведомости»

Московский арбитражный суд постановил изъять у структуры супруги экс-мэра Москвы Елены Батуриной 16 га земель, когда-то зарезервированных для иностранных посольств. «Ведомости»

Обещанные мэром Сергеем Собяниным муниципальным депутатам новые полномочия уже 11 июля будут оформлены законом Москвы. Если местное самоуправление (МСУ) не сработается с московской властью, в мэрии уже готовят закон об изъятии этих полномочий. «Коммерсантъ»

"Роснефть" намерена в течение трех лет построить в Московской области нефтеперерабатывающий завод мощностью 12 млн т и стоимостью $7 млрд. Он будет фактически дублером Московского НПЗ (МНПЗ) "Газпром нефти" и создаст возможность временной или полной остановки завода в черте города без риска для топливоснабжения региона. Тем более что, по данным "Транснефти", мощности нефтепроводов региона на два НПЗ просто не хватит. «Коммерсантъ»

Новые московские земли начинают подключать к столичным коммуникациям. За деньги Москвы будет построен водовод в поселении Внуковское Ленинского района, после чего населенный пункт войдет в систему «Мосводоканала». Об этом «Известиям» рассказал источник в столичном департаменте ЖКХ. Эту процедуру придется провести на всех новых территориях города, также надо будет полностью реконструировать систему канализации. «Известия»

Московские власти планируют навести порядок среди уличных музыкантов, танцоров и других артистов. Об этом «Известиям» сообщил глава департамента культуры Сергей Капков. Первые проекты начали реализовывать в ЦПКиО имени Горького, «Сокольниках» и Измайловском парке. «Известия»

Платную трассу Москва – Петербург откроют уже в 2018 году, к чемпионату мира по футболу, заявил министр транспорта России Максим Соколов. В ближайшие два года будут достроены ее самые проблемные участки, в том числе через Химкинский лес. Эксперты-транспортники говорят, что автобан между крупнейшими городами нужен стране, а вот футбольным фанатам он ни к чему. Между тем, цена за проезд здесь будет выше, чем в «Сапсане». «Московские новости»

Московскую промышленность с распростертыми объятиями ждут в Подмосковье, особенно в крупных городах на периферии области, заявил губернатор региона Сергей Шойгу. В первую очередь это касается автопрома и некоторых других тяжелых производств. Москву это наконец освободит от пробок, а областным городам столичные заводы принесут новые налоги и рабочие места, считает губернатор. Однако экономисты опасаются, что перенос промышленности в область только усугубит проблемы агломерации. «Московские новости»