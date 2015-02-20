Мичуринский проспект и улицу Светланова соединит новая дорога

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Столичные власти планируют построить 1,2 километра дороги на западе Москвы. Новая трасса соединит Мичуринский проспект и улицу Светланова, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Помимо строительства дороги рабочие проложат дождевую канализацию, водопровод, сети связи и электросети. Также будут заменены теплосети. На новой дороге обустроят несколько пешеходных переходов.

По окончании строительства прилегающую территорию озеленят и разобьют цветники. Планируется высадит 19 деревьев и 200 кустарников.

"Москва строится": Развязка Мичуринский проспект - МКАД

Напомним, 18 февраля столичные власти утвердили проект дублера Волгоградского шоссе, который пройдет через районы Южнопортовый, Печатники, Марьино и Братеево.

Дублер обеспечит связь между Центральным, Юго-Восточным, Южным округами и ближайшими районами Московской области, а также уменьшить транспортную нагрузку на Волгоградский проспект, Люблинскую улицу и Каширское шоссе.

Длина трассы составит порядка 22 километров, большая ее часть – от Угрешской улицы до МКАД - будет бессветофорной.