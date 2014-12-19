Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

19 декабря 2014, 09:51

Дорогу между Восточным и Западным Бирюлево построит МСУ-1

дороги конкурсы проекты Бирюлево трассы строительство и реконструкция

Фото: M24.ru

Департамент строительства Москвы подвел итоги конкурса на выполнение работ по строительству дороги, которая свяжет Восточное и Западное Бирюлево, а также Центральное Чертаново. Победителем стала компания "Монолитное строительное управление-1" (МСУ-1), сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно проекту, строители проложат эстакаду от Элеваторной улицы до Подольских Курсантов через железнодорожные пути. Трасса обеспечит связь между Варшавским шоссе и Липецкой улицей.

Эстакада через пути будет 809 метров, по Липецкой улице – 390 метров. В ходе работ расширят улицы Красного Маяка, Подольских Курсантов и Элеваторную, обустроят боковые проезды и заездные карманы для общественного транспорта. Там появятся четыре подземных пешеходных перехода и шумозащитные экраны протяженностью 280 метров.

МСУ-1 построит дорогу за 2,43 миллиарда рублей, при этом начальная цена контракта была 2,85 миллиарда рублей. Строительство планируется завершить в 2016 году.

"Строительство данной дороги является одним из этапов реализации городского плана по развитию поперечных связей между районами. Дорога позволит соединить для автомобильного сообщения ранее разобщенные железнодорожными путями районы Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Чертаново Центральное", - говорится в сообщении департамента.

Ссылки по теме

В настоящее время, чтобы попасть, к примеру, из Восточного Бирюлева в Чертаново, нужно выезжать на МКАД или ехать до Нахимовского тоннеля. Эстакада разгрузит и тоннель, и участок Кольцевой автодороги.

Победитель конкурса - ОАО "Монолитное строительное управление-1" работает на рынке строительства с 1999 года. В числе проектов компании строительство развязки у микрорайона Павшинская пойма, жилых комплексов "Балашиха-Сити" и "Зодиак", а также гимназии в Северо-Восточном округе столицы.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать