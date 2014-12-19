Дорогу между Восточным и Западным Бирюлево построит МСУ-1

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Департамент строительства Москвы подвел итоги конкурса на выполнение работ по строительству дороги, которая свяжет Восточное и Западное Бирюлево, а также Центральное Чертаново. Победителем стала компания "Монолитное строительное управление-1" (МСУ-1), сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно проекту, строители проложат эстакаду от Элеваторной улицы до Подольских Курсантов через железнодорожные пути. Трасса обеспечит связь между Варшавским шоссе и Липецкой улицей.

Эстакада через пути будет 809 метров, по Липецкой улице – 390 метров. В ходе работ расширят улицы Красного Маяка, Подольских Курсантов и Элеваторную, обустроят боковые проезды и заездные карманы для общественного транспорта. Там появятся четыре подземных пешеходных перехода и шумозащитные экраны протяженностью 280 метров.

МСУ-1 построит дорогу за 2,43 миллиарда рублей, при этом начальная цена контракта была 2,85 миллиарда рублей. Строительство планируется завершить в 2016 году.

"Строительство данной дороги является одним из этапов реализации городского плана по развитию поперечных связей между районами. Дорога позволит соединить для автомобильного сообщения ранее разобщенные железнодорожными путями районы Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Чертаново Центральное", - говорится в сообщении департамента.

В настоящее время, чтобы попасть, к примеру, из Восточного Бирюлева в Чертаново, нужно выезжать на МКАД или ехать до Нахимовского тоннеля. Эстакада разгрузит и тоннель, и участок Кольцевой автодороги.

Победитель конкурса - ОАО "Монолитное строительное управление-1" работает на рынке строительства с 1999 года. В числе проектов компании строительство развязки у микрорайона Павшинская пойма, жилых комплексов "Балашиха-Сити" и "Зодиак", а также гимназии в Северо-Восточном округе столицы.