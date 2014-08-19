До конца 2015 года на МКЖД реконструируют шесть путепроводов

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К концу 2015 года на Малом кольце Московской железной дороги завершат реконструкцию шести автомобильных путепроводов, сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

"Сейчас мы приступаем к работам на Коптевском путепроводе, а в ближайшее время на тендер выставят и реконструкцию Звенигородского путепровода", - приводит слова Бочкарева портал Стройкомплекса Москвы.

Он отметил, что в ходе ремонта путепроводов обычно расширяют пролетную конструкцию, а это позволяет проложить еще один дополнительный железнодорожный путь. Также путепроводы специально поднимаются выше, чтобы появилась возможность установить энергооборудование для ж/д.

Новые ж/д переезды и путепроводы

Отметим, что 8 августа уже завершились работы на Можайском путепроводе над станцией метро "Кутузовская" Филевской линии, там запущено движение. Реконструкция путепровода началась в 2012 году. Строители заменили основные несущие конструкции и дорожное покрытие, а также расширили сам путепровод и обустроили выделенные полосы. Как отметил Сергей Собянин, работы были закончены на пять месяцев раньше срока.

По планам протяженность Малого кольца МЖД составит 54 км. Оно будет перевозить до 285 миллионов пассажиров в год. Пассажирские перевозки там планируется запустить в 2016 году.

До конца 2016 года в столице планируется ввести в эксплуатацию восемь путепроводов на дорогах с интенсивным движением в местах пересечения с железнодорожными путями. Проект реконструкции МК МЖД предполагает строительство 31 транспортно-пересадочного узла, включая 22 ТПУ, обеспечивающих пересадку с радиальных линий метро, а также с действующих линий железной дороги.

Как ранее отметил глава департамента градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, Малое кольцо увяжут с шестью линиями метрополитена и восемью радиальными железнодорожными направлениями.