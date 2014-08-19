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19 августа 2014, 12:08

До конца 2015 года на МКЖД реконструируют шесть путепроводов

дороги строительство проекты стройкомплекс Москвы МКЖД путепроводы ж/д и вокзалы

Фото: ИТАР-ТАСС

К концу 2015 года на Малом кольце Московской железной дороги завершат реконструкцию шести автомобильных путепроводов, сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

"Сейчас мы приступаем к работам на Коптевском путепроводе, а в ближайшее время на тендер выставят и реконструкцию Звенигородского путепровода", - приводит слова Бочкарева портал Стройкомплекса Москвы.

Он отметил, что в ходе ремонта путепроводов обычно расширяют пролетную конструкцию, а это позволяет проложить еще один дополнительный железнодорожный путь. Также путепроводы специально поднимаются выше, чтобы появилась возможность установить энергооборудование для ж/д.

Новые ж/д переезды и путепроводы

Отметим, что 8 августа уже завершились работы на Можайском путепроводе над станцией метро "Кутузовская" Филевской линии, там запущено движение. Реконструкция путепровода началась в 2012 году. Строители заменили основные несущие конструкции и дорожное покрытие, а также расширили сам путепровод и обустроили выделенные полосы. Как отметил Сергей Собянин, работы были закончены на пять месяцев раньше срока.

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По планам протяженность Малого кольца МЖД составит 54 км. Оно будет перевозить до 285 миллионов пассажиров в год. Пассажирские перевозки там планируется запустить в 2016 году.

До конца 2016 года в столице планируется ввести в эксплуатацию восемь путепроводов на дорогах с интенсивным движением в местах пересечения с железнодорожными путями. Проект реконструкции МК МЖД предполагает строительство 31 транспортно-пересадочного узла, включая 22 ТПУ, обеспечивающих пересадку с радиальных линий метро, а также с действующих линий железной дороги.

Как ранее отметил глава департамента градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, Малое кольцо увяжут с шестью линиями метрополитена и восемью радиальными железнодорожными направлениями.

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