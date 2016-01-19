Движение по участку 2-го Колобовского переулка закрыли на год

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Движение по участку 2-го Колобовского переулка в центре Москвы перекрыли до 31 декабря 2016 года, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

С 14 января движение ограничено круглосуточно по всем полосам от улицы Петровка, дом 38, строение 5 до пересечения с Большим Каретным переулком в связи со строительством административного здания.

Напомним, в центре столицы ограничат движение по проезду Девичьего Поля от улицы Плющиха до Новоконюшенного переулка в связи с подготовкой к военному параду на Красной площади 9 мая. Движение будет ограничено по всем полосам 20, 22, 25, 27 и 29 января с 7:00 до 8:30 утра.

Отмечается, что с 6:45 и до окончания мероприятия от стадиона "Лужники" автобусы №64 и 132 будут направлены по улице Большая Пироговская вместо Еланской улицы, Плющихи и проезда Девичьего поля. Остановки "Дом культуры "Каучук" и "Проезд Девичьего Поля" обслуживаться не будут.