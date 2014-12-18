Скоростную трассу Москва - Санкт-Петербург откроют к началу ЧМ-2018

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Скоростную трассу Москва - Санкт-Петербург откроют к началу чемпионата мира по футболу 2018 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России.

Платная автомагистраль М11 (Москва - Санкт-Петербург) станет дублером наиболее загруженного участка федеральной трассы М10 "Россия". Начинаясь от границ Москвы, новая трасса пройдет по Московской (90 километров), Тверской (253 км), Новгородской (233 км) и Ленинградской (75 км) областям. При этом она будет проложена в обход всех населенных пунктов. Ввести трассу в эксплуатацию планируется в 2018 году к началу чемпионата мира по футболу.

Какой будет новая скоростная трасса "Москва - Санкт-Петербург"

28 ноября в Тверской области открылся первый участок новой трассы в обход Вышнего Волочка. Он проходит по территории Торжокского, Спировского и Вышневолоцкого районов Тверской области. Отметим, что раньше главная автодорога страны, соединяющая две столицы, проходила в черте Вышнего Волочка, из-за чего здесь круглый год образовывались большие пробки.

Основные сложности у автомобилистов вызывал железнодорожный переезд в Вышнем Волочке с очень интенсивным движением поездов. Ввод в строй нового участка позволит водителям объезжать железную дорогу.

Участок трассы от МКАД до подъезда к Шереметьеву, который планируется открыть до 25 декабря, будет состоять из 10 полос (по пять с каждой стороны), от Шереметьева до подъезда к Зеленограду - из 8 полос, от Зеленограда до примыкания к М10 - из 4 полос. Скорость движения здесь будет составлять 150 километров в час.

Стоит отметить, что трасса Москва - Санкт-Петербург будет платной. Стоимость проезда будет установлена позднее.