Водители жалуются на плохую дорогу в СВАО

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Московские водители возмущены тем, как ведутся ремонтные работы на улице Академика Королева. По словам автомобилистов, в результате замены асфальта на одном из участков образовалась ярма, которую не огородили.

Специальных предупреждающих знаков также не поставили. В результате несколько машин получили повреждения, сообщает телеканал "Москва 24".

Автомобилисты намерены предъявить претензии компании, которая ведет дорожные работы на данном участке. Но для этого необходимо доказать, что работы осуществляются с нарушением правил.