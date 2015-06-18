Движение транспорта в центре ограничат из-за Московского кинофестиваля

Фото: ТАСС/Иван Гущин

В центре Москвы ограничат движение транспорта в связи с проведением 37-го Московского международного кинофестиваля, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

19 и 26 июня с 09.00 до 23.59 будут перекрыты Малая Дмитровка от Успенского переулка до Страстного бульвара и Большой Путинковский переулок от Малого Путинковского переулка до Тверской улицы.

Фото: dt.mos.ru

Кроме того, 19 и 26 июня с 16.00 до окончания мероприятия троллейбусы № 3 будут следовать от остановки "Долгоруковская улица" до Самотечной площади вместо Трубной площади. С 17.00 до окончания мероприятия остановка "Пушкинская площадь" для маршрутов троллейбуса № 15, 31 и автобуса № 015 временно отменяется.

Напомним, до 22 августа ограничено движение автотранспорта на Мясницкой улице. Причина – проведение работ по благоустройству. Работы проводятся в рамках реализации государственной программы Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012 – 2018 годы".

До 30 сентября проезд будет закрыт в Расторгуевом переулке от улицы Пресненский Вал до Малой Грузинской в связи с прокладкой инженерных сетей. Одна полоса проезжей части будет закрыта круглосуточно.