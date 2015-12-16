Москва построит 27 млн квадратных метров недвижимости до 2018 года

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

До 2018 года в Москве построят 25-27 млн. квадратных метров недвижимости, по 9 млн. квадратных метров в год. Об этом в интервью m24.ru сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин. Он отметил, что за это время планируется привлечь 8,5 трлн рублей частных инвестиций благодаря Адресной инвестиционной программе (АИП), до 85 процентов недвижимости будет строиться за счет внебюджетных источников.

"В ближайшие три года в рамках АИП планируется построить около 4 млн квадратных метров недвижимости. Но это только 15 процентов от намеченных объемов, 85 процентов будет строиться на средства из внебюджетных источников. Таким образом, вот эти 1,54 млрд бюджетных рублей, выделяемых в рамках АИП, позволят привлечь порядка 8,5 трлн рублей частных инвестиций. В целом в Москве может быть построено 25-27 млн квадратных метров недвижимости, по 9 млн кв. метров в год", – сказал он.

При этом город не будет отказываться от объектов, которые строятся по Адресной инвестиционной программе. "Объекты госзаказа, включенные в АИП, и в первую очередь, объекты транспортной инфраструктуры, мы считаем самыми важными и нужными для Москвы", – подчеркнул Хуснуллин.

Ежегодный бюджет АИП у Москвы также растущий. В сравнении с инвестиционной программой 2011-2014 годов расходы в 2015-2018 годах вырастут более чем 16,7 процентов.

"Самое главное, что мы приняли важное решение не сокращать расходы на строительство транспортной инфраструктуры, которые составляют 70% всего бюджета АИП, это более 1 трлн рублей", – заключил заммэра.

Напомним, в феврале 2015 года в АИП включили 15 дорожных объектов. К примеру, в программе оказались эстакада Варшавское шоссе – улица Кантемировкая, эстакада на Аминьевском шоссе, а также путепровод через железную дорогу Ленинградского направления от Фестивальной до Талдомской улицы и другие дорожные объекты. Все работы должны быть закончены до 2017 года.

Полностью интервью с Маратом Хуснуллиным читайте здесь



Никита Щуренков, Светлана Казанцева