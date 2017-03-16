Южный дублер Кутузовского проспекта начнут строить во втором полугодии 2017 года

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Строительство Южного дублера Кутузовского проспекта начнется во II полугодии текущего года. Сейчас завершаются проектно-изыскательские работы, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

По словам главы департамента Андрея Бочкарева, во втором квартале 2017 года будет выбран генеральный подрядчик. Всего планируется построить 11,5 километров дорог, из них 5,5 километра основного хода, 4,3 километра съездов, 1,2 километра улицы Минская, а также прилегающие участки улично-дорожной сети.

Новая магистраль соединит Аминьевское и Минское шоссе и пройдет через территорию промзоны "Очаково", районы Очаково-Матвеевское, Раменки, Фили-Давыдково и Дорогомилово.

Будет построено восемь путепроводов, в том числе через железнодорожные пути Киевского направления МЖД, две разворотные эстакады на участке от улицы Минская до ТТК, четыре железобетонных моста через реку Сетунь. Запланирована реконструкция пятипутного и двухпутного железнодорожных путепроводов, строительство нового железнодорожного путепровода.

На дублере оборудуют четыре подземных пешеходных перехода и почти четыре километра шумозащитных экранов.

Первоначально Южный дублер Кутузовского проспекта планировалось строить за счет средств инвесторов, но с целью сокращения сроков строительства было принято решение строить магистраль за счет средств городского бюджета.