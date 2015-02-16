Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Правый поворот с Бауманской улицы на Старокирочный переулок отменяется из-за с закрытия станции метро "Бауманская" и запуском компенсационного транспорта. Ограничения будут действовать до открытия станции, сообщает пресс-служба ЦОДД.

На подъездах к участку ограничений уже установлены информационные щиты и дорожные знаки, информирующие водителей об изменениях.

Просим москвичей с пониманием отнестись к временным изменениям и заранее планировать свои маршруты.

Изменение схемы движения в районе метро "Бауманская"

Напоминаем, что с 8 февраля на 11 месяцев отменяется:

прямой проезд с Покровки на Старую Басманную;

левый поворот со Старой Басманной на улицу Александра Лукьянова;

левый поворот с улицы Александра Лукьянова на Старую Басманную;

левый поворот со Старой Басманной на Токмаков переулок;

выезд с Токмакова переулка на Старую Басманную;

левый поворот с Новой Басманной на Спартаковскую;

правый поворот с Доброслободской на Спартаковскую;

левый поворот со Спартаковской на Новорязанскую;

выезд с Плетешковского переулка на Спартаковскую;

левый поворот со Спаратковской на Нижнюю Красносельскую;

выезд с Лефортовского переулка на Бауманскую;

выезд с Ладожской улицы на Бауманскую (с 8.00 до 21.00);

движение по Бауманской от Аптекарского переулка до Спартаковской;

выезд с Аптекарского переулка на Бауманскую;

выезд со Старокирочного переулка на Бауманскую.

Кроме того, в Посланниковом переулке вводят двустороннее движение с запретом выезда на Бауманскую улицу. Посмотреть изменения на карте можно здесь

Одновременно с этим около станции "Бауманская" организовали выделенные полосы для общественного транспорта - помимо обычных маршрутов, там работают компенсационные автобусы "М" и трамваи "Б". Они ходят до ближайших станций: "Чкаловская", "Курская", "Электрозаводская", "Комсомольская", "Красносельская", "Красные ворота", "Авиамоторная" и "Китай-город".

Напомним, станцию "Бауманская" закрылась на ремонт 8 февраля. По словам первого замруководителя метрополитена Юрия Дегтярева, исторический облик станции метро будет полностью сохранен. "Бауманскую" ждут глобальные изменения. Там установят новые кассы, модернизированные турникеты, обновят инженерные сети и коммуникации. На станции сократят ширину балюстрады и вместо трех будет 4 эскалатора.

Также будет отремонтирован вестибюль: отреставрируют потолки, лоджии главного фасада, купола, стены, скамейки, заменят полы. Кроме того, на "Бауманской" могут восстановить подписи Сталина под фразой "Фронт и тыл представляют у нас единый и нераздельный боевой лагерь".