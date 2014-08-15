На дорогах Москвы появятся знаки "Грязный выхлоп"

На дорогах столицы могут появиться новые знаки, разрешающие проезд только экологичным автомобилям. Соответствующие поправки в правила дорожного движения разработало Министерство транспорта, они опубликованы на едином портале размещения законопроектов.
Таблички будут сообщать водителям о том, какому экоклассу транспорта можно проехать в ту или иную зону. Ограничения будут распространяться не на отдельные улицы, а на целые районы.
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Авторы инициативы уверены, что новые знаки помогут властям бороться с грязными автомобилями. Размер штрафа для нарушителей пока неизвестен.
Напомним, с 1 сентября будущего года в столицу закроют въезд общественному транспорту экокласса ниже Евро-3.
Оптимальным считается класс Евро-5, такие автомобили практически не загрязняют окружающую среду.
Вид новых знаков
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