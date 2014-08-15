На дорогах Москвы появятся знаки "Грязный выхлоп"

В Москве появятся таблички с разрешенным для проезда экоклассом машин

На дорогах столицы могут появиться новые знаки, разрешающие проезд только экологичным автомобилям. Соответствующие поправки в правила дорожного движения разработало Министерство транспорта, они опубликованы на едином портале размещения законопроектов.

Таблички будут сообщать водителям о том, какому экоклассу транспорта можно проехать в ту или иную зону. Ограничения будут распространяться не на отдельные улицы, а на целые районы.

Авторы инициативы уверены, что новые знаки помогут властям бороться с грязными автомобилями. Размер штрафа для нарушителей пока неизвестен.

Напомним, с 1 сентября будущего года в столицу закроют въезд общественному транспорту экокласса ниже Евро-3.

Оптимальным считается класс Евро-5, такие автомобили практически не загрязняют окружающую среду.