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15 августа 2012, 09:23

Один из участков Северо-Западной хорды будет бессветофорным

дороги строительство власть строительство и реконструкция

ИТАР-ТАСС

По восьмикилометровому участку Северо-Западной хорды от Ленинградского шоссе до Крылатской улицы можно будет проехать без светофоров. Этот отрезок пути включает в себя улицы и узлы от строящегося Алабяно-Балтийского тоннеля до примыкания Крылатской улицы, в районе Гребного канала, информирует столичный Комплекс градостроительной политики и строительства.

"На указанном участке предусмотрен непрерывный (бессветофорный) режим. В связи с этим проект планировки включает снятие светофоров на нескольких перекрестках, строительство тоннеля на пересечении с улицей Берзарина и железнодорожной веткой, а также строительство нового моста через Карамышевский шлюз", - уточняется в сообщении.

Помимо этого, проект предусматривает строительство магистрали и эстакады по четыре полосы движения в каждом направлении на участке хорды от Бусиновской транспортной развязки до Фестивальной улицы; строительство путепровода на пересечении улицы Фестивальной - улицы Талдомской с Октябрьской железной дорогой и реконструкцию Зеленоградской, Фестивальной и Талдомской улиц.

Отметим, реализация данных проектов станет возможна после их одобрения жителями на публичных слушаниях. Так, например, жители района Кунцево уже выступили против строительства Северо-Западной хорды. Москвичи недовольны тем, что шестиполосная магистраль пройдет всего в паре метров от жилых домов.

Жители Большой Академической улицы также возмущены тем, что дорогу решили провести не через промзоны, а через жилые кварталы.

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