Движение по Шоссейной улице ограничат из-за ремонта водопровода

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Движение по Шоссейной улице ограничат в связи с ремонтом водопровода. С 15 до 25 июля будет перекрыто движение по одной полосе и тротуару, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Ремонтные работы будут проводиться около дома 9 по Шоссейной улице.

Кроме того, из-за ремонта теплосетей будет ограничено движение по ряду улиц центра города.

Так, с 15 по 25 июля и с 26 июля по 5 августа перекроют одну полосу 5-го Красносельского переулка. В те же даты будут недоступны для водителей одна полоса Переведеновского переулка и полоса Аптекарского переулка.

С 15 июля по 8 августа будут закрыты две полосы на пересечении Озерковской набережной и Большого Татарского переулка.