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14 января 2015, 18:22

Проезд по северному обходу Одинцова подорожает в два раза

дороги Одинцово плтаные трассы мо

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

С 15 января изменятся тарифы за проезд на 17,7 километровой платной скоростной трассе в обход подмосковного Одинцова.

Так, с пяти утра до часу ночи владельцам легковых автомобилей и мотоциклов придется заплатить 100 рублей. Проезд среднегабаритного транспорта обойдется водителям в 150 рублей.

Владельцам грузовых автомобилей и автобусов нужно будет заплатить 200 рублей. Самый дорогой проезд будет для фур и транспортных средства 2-го класса с прицепом выше 2,6 метра - их проезд будет стоить 320 рублей.

Сейчас водители платят 50, 70, 100 и 150 рублей соответственно. При этом тарифы за проезд на 6,9 километре дороги, а также ночной тариф не изменятся.

Платные дороги в Московской области

Напомним, с 15 ноября 2014 по 1 апреля 2015 года не взимают плату за проезд по трассе ночью. Бесплатно по дороге можно проехать с 01.00 до 05.00. Это касается как легковых автомобилей, так и грузовиков, а также туристических автобусов.

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Нулевой тариф позволяет автомобилистам оценить качество платной дороги. Кроме этого, перераспределение транспортного потока позволяетт дополнительно разгрузить основные трассы во время гололедицы или снегопадов.

Движение по платной трассе в обход подмосковного Одинцова открылось в ноябре 2013 года. Протяженность дороги, которая была построена для разгрузки Минского и Можайского шоссе, составляет около 20 километров.

Магистраль начинается от Молодогвардейской развязки на МКАД и заканчивается на 33-м километре Минского шоссе. Трасса включает в себя 6 развязок, а также 14 мостов и путепроводов. Максимальная разрешенная скорость - 110 километров в час.

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