Движение транспорта в ЦАО все еще ограничено из-за Moscow City Racing

В Москве завершается автошоу Moscow City Racing

В субботу, 12 июля, в Москве завершается грандиозное автошоу Moscow City Racing. В полдень на Васильевском спуске начнутся показательные гонки легендарных болидов "Формула-1" 1970-х годов выпуска. Можно будет также посетить выставку машин Ferrari. Вход бесплатный для гостей бесплатный, сообщает телеканал "Москва 24".

В связи с проведением мероприятий в субботу продолжат действовать ограничения на движение транспорта в центре города. Нельзя будет проехать по Малому Москворецкому и Чугунному мостам, улице Балчуг, лубочному переулку и по Кремлевской набережной. Кроме того, движение перекроют на Большом Каменному мосту и Васильевском спуске, а также на Большом Москворецком мосту, Москворецкой и Болотной улицах, Болотной площади, Болотной набережной, Фалеевскому переулку, Пречистенской и Кадашевской набережной.

В связи с перекрытием центра пересматривать свои маршруты придется не только автомобилистам, но и пассажирам общественного транспорта. Это касается троллейбусов номер 2, 12, 16, 33, 44, а также автобусов маршрутов 6, 25 и 12-Ц.

Напомним, ежегодное шоу Moscow City Racing стартовало 10 июля. В этом годы программа фестиваля включала выступление команды Формулы 1, DTM и чемпионата мира по ралли WRC, героев ралли-рейда "Дакар"- команды "КамАЗ-мастер", шоу каскадера и рекордсмена Книги рекордов Гиннесса Терри Гранта.