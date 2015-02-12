Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

12 февраля, 12:15

До конца года завершится реконструкция пяти развязок на МКАД

дороги развязки проекты Рязанский проспект Сергей Собянин

Реконструкцию развязки Рязанки и МКАД завершат до конца года

Реконструкцию пяти развязок на МКАД завершат до конца года, сообщил Сергей Собянин во время осмотра хода работ по реконструкции развязки на пересечении Рязанского проспекта.

По его словам, на МКАД было построено и реконструировано 13 объектов. "Из них 6 уже закончено, 5 объектов будет завершено в этом году и два перейдут на следующий год, но основные работы по ним также будут закончены", - уточнил Собянин.

Он добавил, что среди объектов, которые планируется сдать в этом году, развязка на пересечении Рязанского проспекта и МКАД. "Новая развязка была начата всего несколько месяцев тому назад, но здесь уже развернуто полномасштабное строительство, и я надеюсь, что она до конца года будет завершена", - сказал мэр Москвы.

Проект предусматривает строительство правоповоротной эстакады длиной 178 метров для съезда с внутренней стороны МКАД на Рязанку по направлению в центр, а также левоповоротной эстакады длиной 167 метров с внешней стороны МКАД на Лермонтовский проспект по направлению в центр.

Кроме того, на трассе построят двухполосный транспортный тоннель, который позволит выехать на внутреннюю сторону Московской кольцевой автодороги. Строители также расширят Рязанский и Лермонтовский проспекты и строения путепровода на пересечении с Рязанкой.

Как реконструируют Рязанский проспект

На данный момент на развязке строят опоры двух эстакад и устанавливают сваи для строительства тоннеля. Идут работы по перекладке водопровода, дождевой и бытовой канализаций. К переносу линии электропередач приступят весной.

Ранее M24.ru сообщало, что 12 транспортных развязок на МКАД реконструируют до 2017 года. Три из них - на пересечении с Дмитровским, Можайским и Каширским шоссе - введут в эксплуатацию уже в этом году.

Ссылки по теме

Речь идет о развязках типа "клеверный лист", которые заменят направленными съездами. Новый тип развязок позволяет водителям проезжать наиболее загруженные участки вылетных магистралей и МКАД без остановок. Открытие съездов на пересечении МКАД с трассой Вешняки – Люберцы и Новорижским шоссе уже показало эффективность развязок нового типа. Средняя скорость движения транспорта значительно выросла, а пропускная способность развязок увеличилась на 20 процентов.

В этом году планируется начать работы по строительству съездов с МКАД на Профсоюзную улицу. А реконструированы будут развязки МКАД с:

  • Дмитровским шоссе;
  • Рязанским проспектом;
  • Бесединским шоссе;
  • Каширским шоссе;
  • улицей генерала Дорохова;
  • Можайским шоссе;
  • Молодогвардейской улицей;
  • Волоколамским шоссе;
  • Профсоюзной улицей;
  • Ленинским проспектом.

Напомним, в октябре прошлого года Сергей Собянин открыл движение по новой эстакаде на развязке Мичуринского проспекта и МКАД. Длина новой двухполосной эстакады составляет 761 метр. Планируется, что она увеличит пропускную способность Мичуринской развязки на 20-25% благодаря тому, что развязки типа "клеверный лист" заменили направленным съездом.

12 сентября мэр открыл движение по развязке на пересечении МКАД и Волгоградского проспекта. Работы велись в течение полутора лет. Реконструкция развязки позволила разгрузить шоссе и юго-восточную часть кольцевой автодороги.

Сюжеты: Реконструкция вылетных магистралей: итоги и планы Реконструкция МКАД

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать