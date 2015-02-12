До конца года завершится реконструкция пяти развязок на МКАД

Реконструкцию развязки Рязанки и МКАД завершат до конца года

Реконструкцию пяти развязок на МКАД завершат до конца года, сообщил Сергей Собянин во время осмотра хода работ по реконструкции развязки на пересечении Рязанского проспекта.

По его словам, на МКАД было построено и реконструировано 13 объектов. "Из них 6 уже закончено, 5 объектов будет завершено в этом году и два перейдут на следующий год, но основные работы по ним также будут закончены", - уточнил Собянин.

Он добавил, что среди объектов, которые планируется сдать в этом году, развязка на пересечении Рязанского проспекта и МКАД. "Новая развязка была начата всего несколько месяцев тому назад, но здесь уже развернуто полномасштабное строительство, и я надеюсь, что она до конца года будет завершена", - сказал мэр Москвы.

Проект предусматривает строительство правоповоротной эстакады длиной 178 метров для съезда с внутренней стороны МКАД на Рязанку по направлению в центр, а также левоповоротной эстакады длиной 167 метров с внешней стороны МКАД на Лермонтовский проспект по направлению в центр.

Кроме того, на трассе построят двухполосный транспортный тоннель, который позволит выехать на внутреннюю сторону Московской кольцевой автодороги. Строители также расширят Рязанский и Лермонтовский проспекты и строения путепровода на пересечении с Рязанкой.

Как реконструируют Рязанский проспект

На данный момент на развязке строят опоры двух эстакад и устанавливают сваи для строительства тоннеля. Идут работы по перекладке водопровода, дождевой и бытовой канализаций. К переносу линии электропередач приступят весной.

Ранее M24.ru сообщало, что 12 транспортных развязок на МКАД реконструируют до 2017 года. Три из них - на пересечении с Дмитровским, Можайским и Каширским шоссе - введут в эксплуатацию уже в этом году.

Речь идет о развязках типа "клеверный лист", которые заменят направленными съездами. Новый тип развязок позволяет водителям проезжать наиболее загруженные участки вылетных магистралей и МКАД без остановок. Открытие съездов на пересечении МКАД с трассой Вешняки – Люберцы и Новорижским шоссе уже показало эффективность развязок нового типа. Средняя скорость движения транспорта значительно выросла, а пропускная способность развязок увеличилась на 20 процентов.

В этом году планируется начать работы по строительству съездов с МКАД на Профсоюзную улицу. А реконструированы будут развязки МКАД с:

Дмитровским шоссе;

Рязанским проспектом;

Бесединским шоссе;

Каширским шоссе;

улицей генерала Дорохова;

Можайским шоссе;

Молодогвардейской улицей;

Волоколамским шоссе;

Профсоюзной улицей;

Ленинским проспектом.

Напомним, в октябре прошлого года Сергей Собянин открыл движение по новой эстакаде на развязке Мичуринского проспекта и МКАД. Длина новой двухполосной эстакады составляет 761 метр. Планируется, что она увеличит пропускную способность Мичуринской развязки на 20-25% благодаря тому, что развязки типа "клеверный лист" заменили направленным съездом.

12 сентября мэр открыл движение по развязке на пересечении МКАД и Волгоградского проспекта. Работы велись в течение полутора лет. Реконструкция развязки позволила разгрузить шоссе и юго-восточную часть кольцевой автодороги.