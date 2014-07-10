Движение в ЦАО ограничат в связи с фестивалем Moscow City Racing 2014

Фото: M24

В четверг, 10 июля, в столице стартует ежегодное автошоу Moscow City Racing 2014. В связи с проведением мероприятия ограничат движение транспорта в центре города, сообщает телеканал "Москва 24".

"С 22.00 часов 11 июля до 07.00 часов 13 июля будет ограничено движение транспорта по Малому Москворецкому мосту, Чугунному мосту, Лубочному переулку. Запрещен поворот налево с улицы Садовнической на улицу Балчуг, улице Балчуг от улицы Садовнической в сторону Садовнической набережной, Кремлевской набережной от Боровицкой площади в сторону Большого Москворецкого моста, Пречистенской и Кремлевской набережной от улицы Ленивка в сторону Большого Каменного моста, съезд направо с Большого Каменного моста у Боровицкой площади в сторону Кремлевской набережной", - отметили в ГИБДД по Москве.

Движение ограничат и под Большим Каменным мостом, Площади Васильевского спуска, улице Красная площадь, Большому Москворецкому мосту, Москворецкой улице, Болотной улице, Болотной площади, Болотной набережной и Фалеевскому переулку.

Кроме того, изменятся маршруты общественного транспорта. С 21.00 11 июля и до окончания автошоу автобусы маршрута № 6 будут следовать от Павелецкого вокзала по Софийской набережной вместо улицы Балчуг, Болотной улицы, Болотной набережной, минуя остановки "Улица Балчуг" и "Кинотеатр "Ударник".

С 21.00 11 июля и до окончания фестиваля автобусы ночных маршрутов с номером Н1 будут следовать к Озерной улице с Тверской улицы по Тверскому, Никитскому, Гоголевскому бульварам, левым поворотом на улицу Волхонка, до Большого Каменного моста, далее своей трассой. Автобусы Н2 - к Лубянской площади с улицы Новый Арбат на улицу Знаменка, по Моховой улице, далее своей трассой.

Также 12 июля изменится движение троллейбусов. Троллейбус № 2 будет курсировать от конечной станции "Фили" до Новинского бульвара; № 12 – от Больницы МПС до Белорусского вокзала; № 16 – от Карачаровского путепровода до площади Яузских ворот; № 16 – от Карачаровского путепровода до площади Яузских ворот; № 33 – от улицы Кравченко до кинотеатра «Ударник»; № 44 – от метро "Парк Победы" до Новинского бульвара, сообщили в ГУП "Мосгортранс".

Что касается автобусов, то от Дворца спорта "Мегаспорт" до Тверской площади пустят автобус № 12ц, а от Нагорного бульвара до метро "Добрынинская" - №25.



Фестиваль, трасса которого пройдет у стен Кремля, продлится до 12 июля. Стартовать гонщики будут от Болотной площади и продолжать движение в сторону Большого Москворецкого моста. Длина трассы составит 3,7 километра.

В первый день гонщики соберутся на Васильевском спуске.

На фестивале выступят команды Формулы 1, DTM и чемпионата мира по ралли WRC, герои ралли-рейда "Дакар"- команды "КамАЗ-мастер". Посетители увидят шоу каскадера и рекордсмена Книги рекордов Гиннесса Терри Гранта.

Добавим, что места для команд оборудуют на Болотной площади. Для зрителей будут предусмотрены площадки перед Большим Москворецким мостом и на Васильевском спуске, а также трибуны вдоль Кремлевской набережной.

Билеты на Moscow City Racing будут продаваться только на трибуны, вход на другие площадки мероприятия бесплатный.