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09 декабря 2014, 11:47

Количество машин в вечерние часы пик на этой неделе увеличится - ЦОДД

дороги автомобили заторы трафик часы пик

Фото: m24.ru

На этой неделе в столице прогнозируются более продолжительные, чем обычно, вечерние часы пик, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

Возникновение особенно крупных заторов возможно на съездах с магистралей. Ожидается увеличенный приток машин из Подмосковья - жители области будут приезжать в город за новогодними покупками. Кроме того, осложнить дорожную ситуацию могут погодные условия.

"Прогноз погоды в Московском регионе на эту неделю обещает осадки в виде снега и отрицательные значения температуры. Водителям рекомендуется быть предельно внимательными при совершении поездок, особенно в ночное время", - отметил заместитель руководителя ЦОДД Александр Поляков.

По данным информационно-аналитического управления ЦОДД, в будние дни прошлой недели наиболее загруженными магистралями Москвы стали Рязанский проспект и шоссе Энтузиастов. На этих участках автомобили двигались со скоростью не более 30 километров в час (средняя скорость движения рассчитывается с учетом направления основного потока машин).

Наименее загруженными дорогами стали Кутузовский проспект и Ярославское шоссе. Здесь средняя скорость составляла 60 километров в час.

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Аналитики ЦОДД напоминают водителям о необходимости быть особенно бдительными на Ленинградском проспекте. На этом участке часто случаются аварии - в связи с проведением реконструкционных работ.

Отметим, что в прошлую пятницу заторы на магистралях столицы достигли 9 баллов. Крупное затруднение протяженностью более 17 километров было зафиксировано в южной части внешней стороны МКАД, от Калужского до Каширского шоссе. На внутренней стороне московской кольцевой наблюдался затор длиной свыше 15 километров от Рязанского проспекта до Каширского шоссе.

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