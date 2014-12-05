В Новой Москве построят четырехполосную дорогу до аэропорта "Остафьево"

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В Новой Москве построят дорогу от города Московский до аэропорта Остафьево. Строительные работы начнутся уже в следующем году, а завершатся в 2017-м, сообщает пресс-служба Стройкомплекса.

Длина новой трассы составит 8,5 километров. По словам главы департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, она улучшит транспортную связь и подъезды к городу Московский, поселениям Сосенское и Воскресенское, деревням Зименки, Летово и Ларево.

"Решение о реконструкции и строительстве этой дороги принималось по многочисленным обращениям граждан. Во-первых, она свяжет между собой многие населенные пункты, во-вторых, поможет разгрузить МКАД, в-третьих, станет вполне современной трассой - четырехполосной, с очистными сооружениями и дождевой канализацией, освещением, шумозащитными экранами, остановками для общественного транспорта", - рассказал Жидкин.

Развитие транспорта в Новой Москве

Напомним, строительство трассы МКАД - поселок Коммунарка - аэропорт Остафьево начнется в конце второго квартала следующего года. Завершить дорогу планируется в 2018 году.

Предполагается построить 17 дорожных участков и объектов, включая мосты через реки Варварку, Десну, Плесенку, Цыганку, тоннель для левоповоротного съезда с внутренней стороны МКАД, две эстакады для левоповоротного съезда с Калужского шоссе в область и съезда на проектируемый проезд к автодороге Остафьево.

При необходимости в зоне жилой застройки установят шумозащитные экраны. Также запланирована перекладка всех существующих инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства.

По словам Жидкина, эта дорога станет дублером Калужского шоссе и значительно его разгрузит. Кроме того, глава ведомства отметил, что проект строительства дороги между аэропортами Внуково, Остафьево и Домодедово пока находится на уровне идеи, "которая будет заложена в транспортном каркасе". Жидкин заявлял, что транспортный каркас, по сути, станет частью территориальной схемы ТиНАО или генпланом Новой Москвы.

Соединяющую Коммунарку и Южное Бутово дорогу реконструируют

Отметим, в конце сентября началась реконструкция автодороги от Южного Бутова до поселка Коммунарка. В результате ширина проезжей части увеличится с двух до четырех полос (по две в каждом направлении), а дорогу оборудуют тротуарами, освещением и инженерными коммуникациями. При этом в местах примыкания жилой застройки установят специальные шумозащитные экраны.

Протяженность автодороги составит почти 6 километров, а ее ширина – 15 метров. По словам Жидкина, реконструкция дороги увеличит пропускную способность в полтора раза - с 1,5 до 2,5 тысяч машин. Новая дорога также позволит частично разгрузить Калужское шоссе на участке от поворота на поселок Коммунарка до МКАД и организовать дополнительную транспортную связь между жилыми районами поселка Коммунарка и Южного Бутово.

Дорожные работы пройдут на двух участках: будет реконструирована улица Центральная от Калужского шоссе в Коммунарке, а также построен участок дороги до примыкания к улице Академика Семенова в Бутове. Полностью завершить строительство планируется во втором квартале 2015 года.

Отметим, что к 2018 году в Новой Москве построят и реконструируют 137 километров дорог, в том числе основную магистраль - Калужское шоссе - и многочисленные дороги-связки. Приоритетом станет строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).