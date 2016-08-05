Разметку на Тверской нанесут в предстоящие выходные

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Дорожную разметку на участке Тверской от Моховой улицы до Настасьинского переулка нанесут в субботу (6 августа) с 23:00 до 6:00 и в воскресенье (7 августа) с 23:00 до 6:00, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Разметка будет в виде продольных линий, разделяющих полосы для движения. Рабочие также нанесут линии остановок общественного транспорта и стрелки направления движения. На расположенных рядом улицах – Большой Бронной, Тверском и Петровском бульварах – появятся бело-желтые пешеходные переходы.

Всего будет нанесено 1800 квадратных метров дорожных линий.

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На время работ улицу полностью перекрывать не будут. Чтобы разметка была заметной в ночное время, её покроют светоотражающими микрошариками.

Нанесение дорожной разметки на Тверской станет завершающим этапом реконструкции проезжей части по программе благоустройства "Моя улица".