Число мобильных комплексов контроля системы "Платон" не будет увеличено

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Число мобильных комплексов, выявляющих на федеральных трассах грузовики массой более 12 тонн, не зарегистрированные в системе "Платон", останется на прежнем уровне, сообщил замглавы "Росавтодора" Дмитрий Прончатов.

"Сейчас в стране 100 мобильных комплексов, они были введены с момента ввода самой системы, их больше не будет", – цитирует его ТАСС.

Прончатов пояснил, что контролировать движение грузовиков будут рамки с навесным оборудованием, которые установят в 2016 и 2017 годах. "В этом году будет установлено более 170 рамок и в следующем году – остальные, всего будет 481 рамка. В соответствии с научным исследованием, такое количество будет обеспечивать полный контроль над всей страной, а мобильный контроль – это дополнительно", – уточнил замглавы "Росавтодора".

По его словам, штраф за проезд по федеральным трассам российских грузовиков накладывается на владельцев автомашин, за нарушения правил иностранными фурами ответственность несут водители. При этом россияне привлекаются к ответственности по фото-видеофиксации, а иностранные участники дорожного движения – при помощи их остановки на стационарных передвижных постах Ространснадзора.

Сумма штрафа при первичном привлечении к административной ответственности составляет 5 тысяч рублей, повторное нарушение карается штрафом в 10 тысяч рублей.

Прончатов также отметил что, почти все грузоперевозчики России на данный момент подключились к системе "Платон". "Мы считаем, что сейчас процент зарегистрированных в системе "Платон" примерно отражает реальное состояние рынка – это почти все автомобили, которые так или иначе легально используют федеральные трассы", – сказал он.

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Первый заместитель министра транспорта России Евгений Дитрих добавил, что в данный момент в системе "Платон" зарегистрировались 230 тысяч грузоперевозчиков. "Это более 680 тысяч транспортных средств с разрешенной массой более 12 тонн, это 95 процентов грузоперевозчиков и больше половины всего большегрузного транспорта на территории России", – сказал Дитрих.

Система "Платон", обеспечивающая взимание платы с большегрузов массой выше 12 тонн за проезд по федеральным трассам, действует с 15 ноября прошлого года. Грузовики платят 1,53 рубля за каждый километр пути. За первый месяц работы "Платона" в федеральный дорожный фонд поступило 1,5 миллиарда рублей. Планируется, что в 2016 году сбор платежей принесет 40 миллиардов рублей. Эти деньги должны пойти на ремонт федеральных трасс.

"Система "Платон" со времени ее работы позволила собрать в дорожный фонд более 5,7 миллиарда рублей, внедрение системы позволило не только собрать эти средства в дорожный фонд и направить их на реализацию региональных проектов в сфере дорожно хозяйства, но и позволило навести порядок на рынке грузоперевозок", – добавил Дитрих.