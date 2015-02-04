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4 февраля, 13:32

В 2015 году качество дорог столицы впервые проверят георадарами

дороги георадар Центр экспертизы проверки дорог

Фото:ТАСС/Сергей Бобылев

Летом 2015 года начнется использование георадаров для быстрой проверки качества дорог, сообщили M24.ru в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

"Специалисты Центра экспертиз планируют внедрить в свою повседневную деятельность новую методику проверок с помощью георадаров", - добавили в пресс-службе.

Георадар

Георадар - радиолокатор, для которого исследуемой средой может быть земля, грунт, пресная вода, горы.Чаще всего георадары применяются для инженерно-геотехнического обследования грунтов и неразрушающего контроля строительных конструкций.

Георадары используются не только в дорожном строительстве, а также широко применяются при строительстве жилых и архитектурных зданий и в последнее время, в российской археологии. Георадары пользуются успехом у следователей и спасателей.


Директор Центра экспертиз Виктор Егоров пояснил, что сейчас все измерения и экспертизы проводятся с помощью механического выбуривания кернов. "По сути, георадар - это мини-навесная передвижная лаборатория, которая непосредственно на месте в считанные минуты позволит получить данные о количестве слоев дорожного полотна, их толщине и другие данные, - рассказал Егоров. - Эта методика не только упростит надзор, но и положительно скажется на качестве, безопасности и снижении стоимости дорог".

Егоров заметил, что за прошедший год "объем выполненных работ вырос на 109%, специалисты проверили 145 строящихся объектов транспортной инфраструктуры города, выполнили 1456 исследований по контролю качества дорожно-строительных работ".

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Напомним, что Мосгосстройнадзор с привлечением экспертов Центра работает на всех значимых для города объектах дорожного строительства, в том числе: на реконструкции Дмитровского, Можайского шоссе, Рязанского проспекта, шоссе Энтузиастов, на строительстве транспортных развязок на пересечении МКАД с вылетными магистралями.

Анатолий Федотов

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