На трассе М-10 "Россия" разворачивают пункты обогрева для водителей

На трассе "Москва - Петербург" открылись пункты обогрева для водителей

На трассе М-10 "Россия" разворачивают пункты обогрева для автомобилистов, сообщает телеканал "Москва 24". Таким образом спасатели готовятся к приходу рождественских морозов.

Ожидается, что резкая смена температуры с плюсовой на отрицательную осложнит движение на дороге Москва-Санкт-Петербург.

Как сообщили в МЧС, только в Новгородской области будет организовано 5 пунктов обогрева. Палатки с необходимым оборудованием и горячим питанием установят в Чудовском, Новгородском и Валдайском районах.

Напомним, сегодня в столице вновь аномально тепло. Очередной циклонический вихрь принесет влажный воздух. Будет пасмурно, а температура останется более чем на 7 градусов выше характерных для начала января значений. Однако уже вечером из-за холодного атмосферного фронта температура начнет понижаться и ночью опустится до минус восьми.

"Из практически аномального тепла Москва попадет в считанные дни в аномальный холод, причем разница в температуре достигнет 20 градусов", - рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.