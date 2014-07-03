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03 июля 2014, 14:31

МАДИ предлагает ограничить скорость на дорогах Москвы до 30 км/ч

дороги наземный транспорт ограничений скорости

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) разработал предложения по ограничению скорости на столичных дорогах, сообщает Агентство "Москва".

Ограничить скорость движения предлагается и в других крупных городах. Об этом на конференции, посвященной проектированию улично-дорожной сети, рассказал первый проректор МАДИ Павел Поспелов.

В пределах Бульварного кольца скорость движения ограничат до 40 км/ч

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Поспелов отметил, что, согласно исследованию, оптимальная скорость на столичных улицах и проездах составляет 30 км/ч, дорогах регулируемого движения - 60 км/ч. На дорогах непрерывного скоростного движения - до 100 км/ч.

"При этом нужно вводить не только максимальную, но и минимальную скорость", - добавил он.

3 июля Общественная палата России поддержала изменение скоростного режима в центре столицы. Максимально допустимую скорость на некоторых узких улицах в пределах Бульварного кольца предлагают ограничить 40 километрами в час.

Автором инициативы изменения скоростного режима в центре Москвы является Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Существующий скоростной режим разрешает водителям разгоняться в центре города до 60 километров в час. В ЦОДД считают, что это способствует опасной манере вождения: автолюбители могут набирать скорость около 60 километров в час, а потом резко тормозить перед светофорами.

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